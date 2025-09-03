İYİ Parti Yalova teşkilatında 4 eylül hazırlığı: Milletimiz yalnız değil!

YALOVA / NURDAN EBRU KAPLAN

İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı, 4 Eylül’de gerçekleşecek önemli ziyaretler ve etkinlikler öncesinde hazırlıklarını tamamladı. İl Başkanı Osman Kendir, Merkez İlçe Başkanı Selda Gülçiftçi Avcıoğlu ve il-ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Genel Merkez'den gelecek heyetin programını planladı.

4 Eylül’de şehre gelecek olan İYİ Parti Genel Merkez temsilcileri, Yalova’daki sivil toplum kuruluşları, odalar ve kurumlarla buluşacak, halkla iç içe bir gün geçirecek.

Toplantıda ayrıca, başlayan 4. Olağan Kurultay sürecinin Yalova teşkilatında birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceği vurgulandı.

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Osman Kendir yaptığı açıklamada, “Milletimiz yalnız değildir. Umudunu yitirme, biz varız! Ne mutlu Türk'üm diyene! ” diyerek güçlü bir mesaj verdi.