Nurdan Ebru Kaplan / Yalova

Divan Başkanlığını İl Yöneticisi Ahmet Kaplan’ın üstlendiği kongrede, tek aday olarak gösterilen Selda Gülçiftçi Avcıoğlu, delegelerin desteğiyle İYİ Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi.

Kongreye, İYİ Parti Yalova İl Başkanı Osman Kendir’in yanı sıra, partinin önceki dönem il başkanları Ünlem Üstel, Erol Tatar ve Ersin Akyüz ile ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Başkanı Osman Kendir yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşullarına rağmen delegelerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu coşku, teşkilatımızın inancını ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum,” dedi.

İlçe Başkanı seçilen Selda Gülçiftçi Avcıoğlu ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bu kareler sadece bir kongre anısı değil; geçmişten bugüne uzanan emek, vefa ve istikrarın bir yansımasıdır. Teşkilatımızla birlikte başladık, birlikte büyüdük ve aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”

İYİ Parti’nin Yalova teşkilatında güç birliği ve istikrar vurgusuyla gerçekleşen kongre, yaklaşan genel kongre sürecine de güçlü bir mesaj verdi.