İYİ Parti yangın bölgelerinde

Karabük / Kenan Kurar

Karabük’te yaklaşık bir hafta devam eden ve zorlukla söndürülen yangının verdiği tahribatı yerinde incelemek üzere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Afyon Milletvekili Hakan Şeref OLGUN Karabük’e geldi.

Beraberinde GİK Üyesi Kübra DURSUN, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ozan Canyurt, Karabük il Başkanı Şaban Şahin ile bereber yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Koordinasyon merkezlerini ve yangın bölgelerini ziyaret eden yetkililerden ve muhtarlardan bilgi aldı.

Bölge halkının taleplerini dinleyen Hakan Şeref Olgun ‘’bu vesile ile yaralarımızı sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı birkez daha buradan bildirmek istiyorum yangın sebeplerinin titizlikle araştırılması ve yangından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu bölgelerde kesinlikle Maden Yasası kapsamında herhangi bir çalışma yapılmaması adına, mecliste İYİ Parti Milletvekilleri olarak gerekli önergeleri vereceğimizin sözünü kamuoyuna veriyoruz. Başta orman işçilerimiz olmak üzere, yangınla mücadelede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim böylesi acıları ne memleketimize ne de ülkemize yaşatmasın’’ dedi.