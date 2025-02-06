İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erkmen'den işçi alımındaki torpil iddialarına tepki

Zonguldak /Turgut Tığlı

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, son zamanlarda gündemden düşmeyen Zonguldak Belediyesi'ndeki işe alımlarda liyakatin gözetilmediğini ve bu durumun kamuoyunda büyük tepki topladığını belirtti.

CHP’nin, AKP’yi partizanlıkla eleştirme hakkını kaybettiğini belirten Erkmen, liyakatsiz alımların gençleri hayal kırıklığına uğrattığını ve Zonguldak’tan göç etmeye zorladığını ifade etti. Yayımladığı basın açıklamasıyla AKP ve CHP’nin bu konuda benzer şekilde hareket ettiğini ifade eden Erkmen, İYİ Parti olarak haksızlığa uğrayan gençlerin yanında olacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu;

“Zonguldak Belediyesine alınan ve işe başlatılan kişilerin alımları ile ilgili aynen Özel İdare alımlarında olduğu üzere kamuoyunda büyük tepki oluşmuştur. Alım yapmak, maddi anlamda Belediyeyi zora sokmayacak ise Belediyenin tabii ki hakkıdır, alım yapılabilir. Ancak bu alımlar göstermiştir ki CHP’nin, AKP’yi eleştirme, kamuya vb. kurumlara alımlarda siz partizanlık yapıyorsunuz, eşinizi dostunuzu sokuyorsunuz söylemlerini boşa çıkarmıştır. Özetle bundan böyle CHP’nin iktidara mülakatları kaldıracaktınız, niye kaldırmıyorsunuz, eşinizi dostunuzu kolluyorsunuz deme hakkı kalmamıştır. Dese bile kamuoyunda ciddiyete alınmayacaktır. Bırakın diğer partilere CHP’ye oy veren, müracaat sonrası kendilerini kandırılmış hisseden gençler “Niye boş yere zamanımızı çaldınız, bize masraf yaptırdınız, ” diye öfkelidirler. Bu alım, hakkıyla görevini yerine getiren diğer CHP’li Belediyelere karşı da yapılan bir haksızlık olmuştur. Olan, liyakatlı ve çalışma arzusu ile dolu gençlere olmaktadır. Bir taraftan genel idarenin ve özel idarenin, bir taraftan yerel Belediyenin alımlardaki davranışlarını örnek alan bu gençler ilimizden, imkanı olanlar ise ülkemizden ayrılmayı seçenek olarak görmektedirler. Zonguldak küçüldükçe suçu başkasında arayacağımıza dönüp yapılan bu davranışların da aslında farklı faktörler yanında bindiği dalı kesme olarak farkında olmamız gereken bir husustur. Sonuç itibarıyla ne yazık ki AKP ve CHP, biri genelde biri yerelde aynı paralelde hareket etmekte, kendilerine oy verenler içinde bile yalnız yöneticilere yakın olanları ödüllendirmektedir. Alımlardaki yöntemi savunamamakta, sonuçları açıklamakta bile zorlanmaktadırlar. Bugün küçük bir azınlığı mutlu etse bile pek çok kişinin ahını alanlara gençlerimiz hakkını helal etmemektedirler. Dolayısıyla ha AKP ha CHP, yaptıklarını aynı olup, insanlara yok birbirimizden farkımız dedirttirmişlerdir. Bu sistem değişmeli, liyakatlı Zonguldak gençlerinin önü açılmalıdır. Bu kapsamda İYİ Parti olarak haksızlığa uğrayan gençlerimizin yanında olacağız ve bu sistemin değişmesi için mücadele edeceğiz.”