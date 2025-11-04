YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 4. Olağan İl Kongresinde yeniden İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

İl Başkanlığı görevini yaklaşık iki yıldır sürdüren ve bu süreçte parti teşkilatında hem saha gücünü hem örgütlenme kapasitesini artırmaya yönelik yoğun bir çalışma programı ortaya koyan Belgemen, adaylık duyurusunda birlik, kararlılık ve mücadele vurgusu yaptı.

Sercan Belgemen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim;

Yaklaşık iki yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevine yeniden aday olduğumu sizlerin huzurunda açıklıyorum.

Bu iki yıl boyunca; inançla, azimle, yılmadan çalıştık. Birlikte büyüdük, birlikte direndik, birlikte İYİ olduk.

Bugün bir kez daha aynı inançla, aynı kararlılıkla yola çıkıyoruz.

Amacımız, Aksaray’da İYİ Parti bayrağını daha yükseğe taşımaktır.

Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız.

Allah, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin.”

AKSARAY’DA SİYASİ TRAFİK HIZLANIYOR

İYİ Parti’nin 4. Olağan İl Kongresine kısa bir süre kalırken, Aksaray’da siyasi hareketlilik giderek artıyor. İl teşkilatındaki mevcut kadroların korunması, sahaya daha aktif inme ve yerel seçim hazırlıklarının ivmelenmesi bekleniyor.

Sercan Belgemen’in yeniden aday olması, parti tabanında “devamlılık – istikrar” vurgusunu güçlendirirken, kongrede nasıl bir tablo çıkacağı şimdiden merak konusu.

PARTİ İÇİ MOTİVASYON MESAJI

Belgemen’in açıklamasında özellikle “birlikte başarma” vurgusunu öne çıkarması, parti içinde kenetlenme mesajı olarak değerlendirilirken, “Aksaray’da İYİ Parti bayrağını daha yükseğe taşımak” ifadeleri önümüzdeki dönemde proaktif politika stratejisinin sürdürüleceğine işaret olarak yorumlandı.

8 Kasım 2025’te gerçekleşecek kongrede, delegelerin vereceği karar İYİ Parti’nin Aksaray’daki yeni dönem yol haritasının da başlangıcını oluşturacak.