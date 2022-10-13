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İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu

İYİ Parti'de kongreler için 9 kişilik "centilmenlik komitesi" oluşturuldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 13:42
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İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu

İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK), 3 Ekim'de başlatılması kararı aldığı 3. Olağan Kurultay sürecinde, ilçelerde delege seçimi çalışmalarına odaklanıldı.

Genel Başkan Akşener'in önerisiyle, il ve ilçe kongrelerinin 'demokratik yarış ve sükunet içinde' geçmesi için 9 kişilik komite oluşturdu.

Akşener'in başkanlığındaki komite, öncelikle il ve ilçe kongreleri sürecinde, "karşı tarafı itham" gibi rekabet sırasında centilmenliği ortadan kaldıracak tavırların önlenmesi, tarafların rekabet sınırlarına çekilmesi ile siyasi ve beşeri nezaketin kaybedilmemesi yönünde çalışacak.

KONGRELERİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNU DA DENETLEYECEK

Kurultay seçimi öncesi partide "kırgınlık" oluşmasını engellemeyi de hedefleyen komite, aynı zamanda kongrelerin mevzuata uygunluğunun denetimini de yapacak.

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığındaki komitede, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen ve Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap yer alıyor.

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