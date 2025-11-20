YENİÇAĞ ANALİZ HABER

İYİ Parti’de sular durulmuyor…

Parti içerisinde bugün konuşulanlara gelmeden takvim yapraklarını geriye sararak Meral Akşener’in tepkilere yol açan siyasi hamlelerine göz atalım.

Meral Akşener, muhalefetin büyük umut beklediği altılı masadan 3 Mart 2023’te, “Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız” sözleriyle kalktı.

Tam üç gün sonra 6 Mart’ta Akşener “kumar masası” olarak tanımladığı altılı masaya geri döndü.

Akşener’in ağır sözlerle altılı masadan kalması, seçmende muhalefete dair güvensizlik hissi yarattı.

Nihayetinde 14 ve 28 Mayıs seçimlerini muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi.

Muhalefetin yenilgisi Meral Akşener’in de İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmasına yol açtı.

27 Nisan 2024’te yapılan İYİ Parti kurultayında Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi.

O gün kurultay salonuna Akşener’in Dervişoğlu’nun ardından, "Ezelden ebede liderimiz" anonsuyla girdiğini hatırlatalım ve devam edelim…

Dervişoğlu, genel başkan olarak ilk kez yerel seçimlerde yarıştı.

İYİ Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3,77'lik oy oranıyla altıncı parti olmuştu.

Seçimlerden kısa bir süre sonra Akşener karşımıza Beştepe’de çıktı.

İYİ Parti’nin eski lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 5 Haziran 2024’te ziyaret etti.

Akşener’in ziyareti parti tabanı ve muhalif seçmende tepki topladı…

Takvim yaprakları ilerledi…

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar oldu. 19 Mart ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşener, bu süreçte sessiz kaldı ve izledi.

Akşener’in İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak istediğini ve Kılıçdaroğlu aday oldu diye masadan kalktığını hatırlatalım ve devam edelim…

AKŞENER’İN ‘KIZI’

2023’ten bu yana Türkiye siyasetinde çok şey değişti.

Özgür Özel CHP Genel Başkanı, Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Cumhur İttifakı, PKK ile yeni bir süreç başlattı. Dolayısıyla 2023’te muhalefet bloğunda olan DEM Parti de dolaylı olarak iktidar ile hareket etmeye başladı.

Siyasette yeni bir denklem kurulurken Akşener, İYİ Parti İstanbul Kongresi’nde kafasını kaldırdı.

Akşener’in “kızım” dediği İmren Nilay Tüfekci il başkanlığına aday oldu. Hatta Tüfekci için Akşener’in telefonlar ederek destek istediği belirtildi.

Akşener’in desteği Tüfekci’ye yetmedi.

16 Kasım’da yapılan kongrede Tüfekci ile yarışan mevcut İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun 400 oy aldı. Tüfekci ise 183 oyda kaldı.

Yücel Coşkun kongrede yaptığı konuşmasında geçmişe yönelik eleştiriler sıraladı.

DERVİŞOĞLU KAFALARI KARIŞTIRDI

İYİ Parti kongresinde ne söyleyeceği merak edilen isimlerden biri de Müsavat Dervişoğlu’ydu.

Dervişoğlu, Akşener’e sahip çıkarak parti içinde tartışmalara yol açan bir konuşma yaptı.

Dervişoğlu, parti içerisindeki bir takım tartışmaların sosyal medyaya yansıdığını gördüğünü ifade ederek “Çok da iyi bir sosyal medya izleyicisi değilim ama orada tartışmaların hangi boyutlara taşındığını görüyorum. Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez, herkes bunu böyle bilsin” diye konuştu.

Dervişoğlu’nun Akşener’e yüksek perdeden sahip çıkması partililerin kafasını karıştırdı.

‘SARAYDAN SEFER GÖREV EMRİ’

Meral Akşener’in İYİ Parti’deki İstanbul hamlesine en büyük tepkiyi gösteren isimlerden biri de Tolga Akalın’dı.

Akalın son kurultayda hem genel başkan adayı olmuş hem de İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan bir isimdi.

Akalın’a göre Akşener’in planı partiye geri dönerek İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı içine dahil etmekti.

Akalın bir de yeni Anayasa için Akşener’e ihtiyaç olduğunu ima ediyor ve soruyordu: “400 milletvekilini tamamlamak için, politik memuru olduğunuz saraydan sefer görev emri alıp, gitme hazırlığı mı yapıyorsunuz?”

Akalın’ın paylaşımı şöyle:

“Hayırdır muhtereme? Erdoğan’ın ihtiyacı olacak 400 milletvekilini tamamlamak için, politik memuru olduğunuz saraydan sefer görev emri alıp, gitme hazırlığı mı yapıyorsunuz ki; Vakko lakaplı sadık vezireniz ve bendeleriniz maraz çıkarmak için bana, partinin milletvekiline ve Sn Müsavat Dervişoğlu’na saldırıya geçti? @meral_aksener

Sevgili mücadele arkadaşlarım; 03.01.2025 tarihli Twitter (X) paylaşımıma neredeyse 1 yıl sonra bugün cevap verilme gereği hissedilmiş. Benzer şekilde yine üzerinden oldukça zaman geçen bir TV programımız da niyeyse bugün gündeme getirilmiş.

Bundan birkaç gün önce de benzeri şekilde İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un, üzerinden aylar geçmiş sözlerine yönelik saldırılar gelmişti. Ayrıca bugün itibariyle paylaşımlarınızın satır aralarında örtülü, yarınlarda kullanmak üzere Sayın Müsavat Dervişoğlu’na bir takım çamur sıçratma gayretleri de gözümüzden kaçmıyor.

Biz zaten söylediği sözün arkasında duran kişiler olarak müfteriye defans yapılmayacağının bilincinde, her türlü tartışma için gerekli bilgi, birikim, müktesebat, cesaret ve inanca sahibiz.

Bu noktada bir sorun yok. Üzerinde durmamız gereken husus; bayram değil, seyran değil muhteremin dolma kalemleri son günlerde niye bizlerin üzerinden partide bir kavga çıkarma seferberliğine girişti diye şaşıran dostlara durumu kırıp dökmeden tasvir edebilmekte.

Benim sözümün muhatabı bellidir, dolayısıyla maaşlı elemanları, kirli para sahiplerini cevaplamak gereksiz bulunabilirdi. Ancak samimi, iyi niyetli, ne olup bittiğini anlama çabasındaki mücadele arkadaşlarımızın soru işaretlerini gidermek adına son günlerde başlayan ortalığı karıştırma çabasının doğru okunmasına mütevazı bir katkı sunmak isterim.

Sevgili dostlar biliyorsunuz ki biz bir kongre süreci yaşıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin bazı odalarında ise terör örgütünün başına gidecek vekilleri, Tayyip Erdoğan’ın aradığı 400 milletvekilini, Cumhur ittifakının ihtiyaç duyduğu yeni partnerleri konuşuyor. Kuruluşundaki emeklerini nakde ve geleceğe yönelik menfaate dönüştürüp, partiyi yok oluş sürecine soktuktan sonra evine gönderdiğimiz bazıları, son il kongrelerinde de umduklarını bulamamışlardır.

Bir politik ayrışmaya ve bunu olabildiğince şatafatlı yapabilmek için politik güç ve zemin inşa etme gayreti içerisine girmişlerdir.

Bunu hem de tam Tayyip Erdoğan’ın 400 vekile ve yeni ittifaklara ihtiyaç duyduğu bir zamanda yapmaları oldukça manidir değil midir?

Her madalyon gibi son günlerde sergilenen madalyon da iki taraflıdır. Bir yüzünde zaman zaman ve tek tek diş çekerek zarar verdiği partiden kongre sürecine müdahale ederek bu kez damak koparıp Cumhur İttifak’ına yarar sağlamak vardır, diğer yüzünde ise bazılarının kendisi olmadan da yürüyen ve büyüyen partiye tahammül edemeyip partiyi zayıf düşürmek çabası.

Bir klişeyi tekrar edelim, evet klişedir ama bazı klişeler tüm zamanlara hitap eder:

Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur…

İYİ Parti tarihin doğru noktasında dururken, büyük mücadelelerle partiyi bu günlere taşıyan dava arkadaşlarımız, kendisi olmadan tükeneceklerini zannedenlere inat, yeniden mücadele aşkıyla ve heyecanıyla seferber olurken, dolma kalemler aracılığı ile başlatılacak bir fitne ile emeklerin heba edilmesine göz yumamayız.

O yüzden, fedakâr dava arkadaşlarımızın azim ve kararlığını kırma, bin bir emekle bu günlere gelen partiyi bölme amacı taşıyanları ifşa edebilmek, 'Hey siz kendini uyanık sananlar, neler yaptığınızı biliyoruz, ne yapmak istediğinizi de görüyoruz' diyebilmek için, aciz tetikçileri de muhatap almak zorunda kalıyoruz.”

İYİ PARTİ’Yİ NE BEKLİYOR

Akşener’in İstanbul hamlesi parti tabanında rahatsızlık yarattı. Akşener’in 2023 seçimleri ve sonrasındaki tavrı parti içinde eleştiriliyor.

Parti içinde ve sosyal medyada Akşener’e sahip çıkan Dervişoğlu’na yönelik de eleştiriler var.

İYİ Partililer “Akşener geri mi dönüyor?” diye tartışıyor.

Akşener, İstanbul’da kaybetti…

Ancak…

Yine Türkiye seçime gidiyor!

Yine Türkiye’de yeni Anayasa tartışması var!

Yine Akşener sahneye çıkıyor!

Ve tam biz bu analizi yazarken Yeni Şafak’ta bir haber yayınlandı.

Habere göre, İBB’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu’nu Müsavat Dervişoğlu’nun tanıştırdığı iddia ediliyor.

Dervişoğlu ile ilgili bu haber neden tam da bugünlerde sızdırıldı?

Akşener’in “sağ kolu” Özel Kalem Müdürü Esma Bekar neden sosyal medya hesabı paylaşımlarını artırdı?

Bekar, “Akşener’in artık daha sık göreceğiz” paylaşımlarında bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde İYİ Parti’yi izlemeye devam edeceğiz.

Bitirirken son söz…

Dervişoğlu’nun genel başkan seçildiği o gün kurultay salonunda atılan "Ezelden ebede liderimiz" anonsu acaba sadece bir anons değil miydi…