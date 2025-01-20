İYİ Parti’de iki belediye başkanı istifa etti

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İYİ Parti’de iki belediye başkanı istifa etti

İYİ Parti’de Konya milletvekili Ünal Karaman’ın istifa etmesinden sonra İYİ Partili iki belediye başkanı daha istifasını açıkladı. Isparta’nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da İYİ Parti’den istifa etti.

Bugün İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Karaman istifa açıklamasında "Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" demişti.

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İKİ İSTİFA DAHA GELDİ

Bu gelişmeden sonra Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla duyuran Özmen, bu adımı Gelendost'un geleceği ve birliktelik anlayışı doğrultusunda attığını ifade ederek yeni siyasi haritasını ilerleyen günlerde açıklayacağını belirtti.

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Öte yandan Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da İYİ Parti'den istifa etti.31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

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