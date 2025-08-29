İYİ Parti'de kongre öncesi il başkanı değişti!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Paçacı istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Ocak 2023 tarihinden beri İyi Parti Bilecik il başkanlığı görevini yürütmekteydim. Partimizin bu kongre süreçlerinde taze kan ihtiyaçlarının sağlanması adına il başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Saygılarımla, Allah’a ısmarladık" ifadeleri ile duyurdu.

YENİ İL BAŞKANI ATAMASI YAPILDI

Yusuf Paçacı'nın istifası sonrası İl Başkanlığına yeni atama da yapıldığı öğrenildi. İYİ Partinin 4. Olağan Kongresine kadar İl Başkanlığına mevcut Merkez İlçe Başkanı ve daha önce İl Başkanlığı adaylığını açıklayan Mehmet Can Kılınç atandı.