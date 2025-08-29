İYİ Parti'de kongre öncesi il başkanı değişti!

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'de kongre öncesi il başkanı değişti!

İYİ Parti'de kongre sürecinin başlamasının ardından mevcut İl Başkanı Yusuf Paçacı görevinden istifa etti.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Paçacı istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Ocak 2023 tarihinden beri İyi Parti Bilecik il başkanlığı görevini yürütmekteydim. Partimizin bu kongre süreçlerinde taze kan ihtiyaçlarının sağlanması adına il başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Saygılarımla, Allah’a ısmarladık" ifadeleri ile duyurdu.

YENİ İL BAŞKANI ATAMASI YAPILDI

Yusuf Paçacı'nın istifası sonrası İl Başkanlığına yeni atama da yapıldığı öğrenildi. İYİ Partinin 4. Olağan Kongresine kadar İl Başkanlığına mevcut Merkez İlçe Başkanı ve daha önce İl Başkanlığı adaylığını açıklayan Mehmet Can Kılınç atandı.

Son Haberler
Başkan Akan'dan basın açıklaması: Günahtır, yazıktır, ayıptır!
Başkan Akan'dan basın açıklaması: Günahtır, yazıktır, ayıptır!
MHP'li vekil Şanlıtürk'ten Zafer Bayramı mesajı: Tarihi bir dönüm noktasıdır!
MHP'li vekil Şanlıtürk'ten Zafer Bayramı mesajı: Tarihi bir dönüm noktasıdır!
Gazze'ye düzenlenen son saldırıda 28 kişi öldü
Gazze'ye düzenlenen son saldırıda 28 kişi öldü
İYİ Parti'de kongre öncesi il başkanı değişti!
İYİ Parti'de kongre öncesi il başkanı değişti!
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş detayı dikkat çekti
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş detayı dikkat çekti