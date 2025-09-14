İYİ Parti’de kongre süreci 30 Eylül’de başlıyor

Malatya / Berkman Dulcan

30 Eylül, 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ilçe ve il kongre süreçlerini değerlendiren İYİ Parti Malatya İl Başkanı Avukat Emircan Eren, özellikle 6 Şubat deprem felaketi sonrasında şehrin yeniden dönüşümü noktasında yıllardır çözülemeyen sorunların çözümü noktasında Malatyalıları İYİ Parti çatısı altında birleşmeye davet ederek “Tüm sıkıntılara bir güneş gibi doğmaya İYİ Parti olarak hazırız” dedi.



Eren açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Sevgili Malatyalılar, değerli hemşerilerim, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu ve tüm İYİ Parti ailesinin olurlarıyla beraber İYİ Parti Malatya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.

Malatya'mızın ve ülkemizin yaşadığı sorunlara depremle beraber yıkılan şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak, siyasi, ekonomik, politik sorunlarına çözüm bulmaya ve tüm sıkıntılara bir güneş gibi doğmaya biz İYİ Parti ailesi olarak hazırız.

30 Eylül, 9 Ekim tarihleri arasında Malatya'mızın genelinde il ve ilçe kongrelerimiz yapılacaktır. İYİ Parti’ye gönül veren Malatya’nın sorunlarına, Türkiye’nin sorunlarına ben de varım ben de elimi masaya vurmaya hazırım, sesimi yükseltmeye ben de hazırım diyen tüm Türkiye sevdalılarını, tüm Malatya sevdalılarını partimize üye olmaya davet ediyorum.

Artık her geçen gün bir karanlığa saplanıyor bu ülke. Karanlığa saplanan ülkeyi güneş gibi aydınlatmak istiyorsanız sizleri partimiz bünyesinde ülkemizin karanlığına güneş gibi doğmaya davet ediyorum. İYİ Parti sizlerle güzel, sizleri İYİ Parti Malatya İl Başkanlığına bekliyor gücümüze güç katmaya davet ediyorum” dedi