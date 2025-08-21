İYİ Parti’de kongre süreci! Yalçın, “Yeniden varım” Dedi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ

Partinin kurulduğu günden bu yana aktif görev alan ve teşkilatın en çalışkan isimlerinden biri olarak bilinen Yalçın, yeniden adaylığını açıklayarak kongre yarışında “Ben de varım” mesajı verdi. Yalçın’ın özellikle tabanda karşılığı olan bir isim olması, kongre sürecinde öne çıkmasını sağlıyor.

KENTİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Siyasi kimliğinin yanında Gaziantep’in önde gelen iş insanlarından biri olan Yalçın, bugüne kadar şehrin kalkınması için ekonomik ve sosyal birçok alanda aktif rol aldı. Adaylık açıklamasında da bu yönüne dikkat çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar kent sayesinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi yine kentimiz ve ülkemiz için hizmette kullanmaya çalışıyoruz. Eski ustam Abdulkadir Konukoğlu’nun ‘Dünya’da Türkiye, Türkiye’de Gaziantep’ sloganıyla hareket ediyorum.”

TABANI KUCAKLAMA VURGUSU

Yalçın, açıklamasında sadece partililere değil, kente gönül veren herkese çağrı yaptı:

“Yapıcı siyaset yaparak ülkeye hizmet etmek isteyen herkesi partimize bekliyoruz. İl ve ilçe yönetimlerinde görev almak, mahalle ve köy temsilciliklerinde sorumluluk üstlenmek, delege olarak karar süreçlerine katılmak isteyen tüm vatandaşlarımız 31 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuruda bulunabilir.”

ANALİZ: KONGRE SÜRECİ İYİ PARTİ’YE NE GETİRECEK?

Gaziantep’te İYİ Parti’nin son dönemdeki teşkilat yapılanması dikkate alındığında, bu kongre süreci kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Yalçın’ın yeniden adaylığı, parti içinde istikrar mesajı olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik çevrelerle güçlü bağları, Yalçın’ın siyaset sahnesinde farklı bir konumda olmasını sağlıyor.

“Yapıcı siyaset” vurgusu, yerel düzeyde kutuplaşmadan uzak, daha kapsayıcı bir teşkilat modeli hedeflendiğini gösteriyor.

Kongre sürecinde Yalçın’ın karşısına başka adayların çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken, mevcut başkanın yeniden göreve seçilmesi halinde Gaziantep’te İYİ Parti teşkilatlarının daha kurumsal bir yapıya kavuşacağı öngörülüyor.