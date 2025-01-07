İYİ Parti'de kriz çıkaracak gelişme! Belediye Başkanı AKP'ye katılıyor

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi için il kongreleri sürerken, partiye yeni katılımların milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde devam edeceği iddia edildi.

TV100 kanalında yayınlanan Cansu Canan ile Hayata Dair programında, bu konuya dair dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde AKP'ye 7-8 milletvekilinin daha katılacağını öne sürdü.

Burhan ayrıca, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eski partisi olan AKP'ye geri dönmek için görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin Ankara'da sürdüğünü aktardı.

RASİM ARI NEDEN AKP'DEN İSTİFA ETTİ

Rasim Arı, Ocak 2021'de 'sağlık nedenlerini' gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndaki görevinden istifa ettikten sonra AKP üyeliğinden de istifa ettiğini açıklamıştı.

AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Arı, istifasının hemen ardından yaptığı, "FETÖ artıklığı yapmayın. Bunlar FETÖ taktiğidir. Yanında ders aldığınız için başka gariban insanları FETÖ'cü diye suçladınız" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Arı, sosyal medya hesabından "Sustuk diye korktuk zannettiniz, kahpeliklere susmak erdemdir ondan sustuk" ifadelerini kullanarak açıklamada bulunmuştu.

Rasim Arı'nın paylaşımları şöyleydi: