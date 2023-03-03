İYİ Parti’de olağanüstü toplantı sona erdi. Akşener; milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanları ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı Masa toplantısının ardından partisinin milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanları ile buluştu.

Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Akşener toplantının ardından açıklama yapmadı.

Toplantıdan çıkan parti kurmayları ise gazetecilere, "Her şey iyi olacak arkadaşlar" dedi.

İYİ Parti lideri bugün saat 14'te Genel İdare Kurulu üyeleri, 17'de de il başkanlarıyla da görüşecek.

Diğer parti genel başkanlarının da yetkili kurullarıyla değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.