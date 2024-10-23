İYİ Parti'de sağ yumruklar sıkıldı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Dervişoğlu' konuşmasının sonlarına doğru sağ yumruğunu kaldırarak ‘Türk milleti’ diyeceğiz. Böldürtmeyeceğiz. ‘Türk Bayrağı’ diyeceğiz. İndirtmeyeceğiz. ‘Türk vatanı’ diyeceğiz. Eksiltmeyeceğiz. Cumhuriyeti kaim, devleti daim eleyeceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözlerine, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında Terörist başı Öcalan’a yaptığı “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrıya tepki göstererek başlayan Dervişoğlu, “En kötü senaryo uygulamaya geçmiş” ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN VARLIĞINA AÇIKÇA SAVAŞ İLAN ETMİŞTİR"

“AK Parti- MHP-CHP-DEM partilerinin lider ve yönetici kadroları eliyle Gayrı-milli mutabakat cephesi ilan edilmiştir” söyleminde bulunan Dervişoğlu, “Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak, Büyük Türk Milletinin varlığına açıkça savaş ilan etmiştir” dedi.

"BAHÇELİ'YE İPLİ GÖNDERME"

Dervişoğlu, Devlet Bahçeli’nin geçmişte Öcalan için fırlattığı ipe gönderme yaparak, kürsüden ip fırlattı. Dervişoğlu, "Burası, Milli Egemenliğin yegane tecelligahı, Bizim cesetlerimizi çiğnemeden, O canibaşı bu meclise giremez.” dedi.

DERVİŞOĞLU YUMRUĞUNU SIKARAK HAVA KALDIRDI

Dervişoğlu, konuşmasının açılısında havaya kaldırarak sıktığı yumruğu konuşmasının sonunda da gerçekleştirdi. Elini sıkarak kaldıran Dervişoğlu’na salondaki milletvekilleri de eşlik etti. Dervişoğlu, şunları söyledi:

Gün,

Devletine yeniden sahip olma günüdür.

Gün,

İktidara sahip olanların, ortaklarının, ana muhalefetin,

Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olduğu,

Şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit ettikleri ahval ve şerait içinde

Türk İstiklal ve Cumhuriyetini el ele kurtarmak günüdür!

TÜRK MİLLETİ DİYECEĞİZ, BÖLDÜRTMEYECEĞİZ!

TÜRK BAYRAĞI DİYECEĞİZ, İNDİRTMEYECEĞİZ!

TÜRK VATANI DİYECEĞİZ, EKSİLTMEYECEĞİZ1

CUMHURİYETİ KAİM, DEVLETİ DAİM EYLEYECEĞİZ!

ÜSTTE GÖK ÇÖKMEDİKÇE,

ALTTA YER DELİNMEDİKÇE,

İLELEBET VAR OLACAĞIZ!

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!..