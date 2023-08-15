İYİ Parti’den 26 Ağustos için sürpriz başvuru

Kamuoyunda bir süredir merak uyandıran İYİ Parti’nin 26 Ağustos’ta Afyon’da yapmayı planladığı organizasyon için yeni bir başvuru geldi.

İYİ Parti’den 26 Ağustos için sürpriz başvuru

Kocatepe’ye yakın bir mevkide bulunan alanda açık hava toplantısı düzenlenmesi için partinin Afyon İl Başkanlığınca Afyon Valiliğine başvuruldu.

Kocatepe yolu üzerindeki boş alanın 25-26 Ağustos günü İl başkanlığına tahsis edilmesini içeren başvurunun valilikçe kabul edilmesi durumunda Türk devletlerini simgeleyen çadırlar kurularak bir şölen havasında partililer bir araya gelecek. Buluşmada binlerce kişinin katılımıyla Genel Başkan Meral Akşener’in konuşmasını yapması planlanıyor.

Şimdi gözler 26 Ağustos için Afyon Valiliğine vereceği karara çevrildi.

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