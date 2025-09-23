İYİ Parti'den ABB'ye soruşturma tepkisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik "harcamaların 154 milyon TL’lik kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası ile soruşturma başlatılmış ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"ADETA DÜŞMAN HUKUKU"

ABB’ye yönelik operasyona tepki gösteren Kavuncu, "Daha önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in attığı tweetlerle başlayan gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili yaklaşımımız hep şu şekilde oldu: Hukuk, herkes için hukuk ve herkese eşit şekilde uygulanan hukuktur. Herkes soruşturulabilir; şüphe duyulan her konuda, her alanda soruşturma yapılabilir. Ancak bunun sadece belli bir kesime, adeta düşman hukuku uygulanacak şekilde yapılması kabul edilemez" dedi.

ABB eski Başkanı İ. Melih Gökçek'in sosyal medya paylaşımına işaret eden Kavuncu, "Soruşturmayla ilgili gözaltı haberlerini, 8 saat önce dediğim gibi, Melih Gökçek’in attığı tweetten Türkiye’nin öğrenmiş olması, hadisenin ne kadar maksatlı ve siyasi içerikte olduğunun bir göstergesidir. Biz, herkesin kendini yargı önünde eşit bir muameleye tabi tutulduğu, huzurlu bir ortamın var olduğu ve bu soruşturmaların herkese aynı şekilde uygulandığı bir Türkiye arzu ediyoruz. Bakın, gizli tanık değil, açık tanıklar daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan yolsuzluklarla ilgili bizzat bazı beyanlarda bulundular. Ancak herhangi bir adım atıldı mı? Atılmadı. Kendi partisinin mensubu, bizzat Bülent Arınç tarafından Ankara’nın parsel parsel satıldığı söylendi, herhangi bir işlem yapılmadı" ifadelerini kullandı.

