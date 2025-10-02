İYİ Parti’den ABD ile yapılan anlaşmalara sert tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Tuhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, hem ABD’den gelen açıklamalara hem de hükümetin bu konularda sessiz kalmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, “Dışarıda ileri geri konuşuyorlar, sonra da gelip Trump’la el sıkışmak için bize yalvarıyorlar” sözlerini aktaran Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ifadeleri reddediyorum. Dışişleri Bakanımıza ve ABD seyahatinde bulunan diplomatlara ‘Neden karşılık vermediniz’ diyorum. Benim ülkeme ve onu yönetenlere hiçbir irade ‘yalvarıyorlar’ diyemez. Derse de bunun karşılığını alır. Şimdi soruyorum neden karşılık vermediniz. Neden bu ülkenin itibarını korumak için gerekeni yapmadınız? Hani itibardan tasarruf olmazdı? Bu mu itibar. ABD Dışişleri Bakanı ‘bize yalvarıyorlar’ dedi. Ülkemin hiçbir ferdinin yabancı bir ülkede yalvardığına tanık olmak istemiyorum. Çıkın ve bunun cevabını verin”

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BUNA KAYITSIZ MI KALACAK?"

Çömez, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın da Türkiye için “Bunlar bir çeşit otoriter rejim. Aslında onlar meşruiyet istiyorlar” dediğini hatırlatan Çömez, “Peki cevap nerede? Bu ülkenin kurtuluş mücadelesini vermiş Gazi Meclis, buna kayıtsız mı kalacak? Dışişleri Bakanlığı buna kayıtsız mı kalacak? Hiçbir cevap göremedik” ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI, 1,5 MİLYON DOLAR PARA VERMİŞ AMA ‘MERAK ETMİYORUM’ DİYOR”

Basın toplantısında F-16 ve F-35 projelerine değinen Çömez, ödenen paranın akıbetini gündeme getirdi:

“F-16’lar hâlâ verilmedi, kısıtlamalar getirildiği söyleniyor. Milli Savunma Bakanlığı’na sorduk, cevap alamadık. F-35 projesinde 1,5 milyar dolar ödedik. 6 yıldır bekliyoruz. Erdoğan’a gazeteci sorduğunda, ‘Ben merak etmiyorum, sen neden ediyorsun’ dedi. Biz millet adına merak ediyoruz. Ortada ne uçak var ne para. Bu milletin tek kuruşunun bile hesabını soracağız.”

Çömez şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, gitmeden önce bir de imza attı ve ABD’ye ‘Ben seninle ticaret yaparken, Türk tarımını bitirecek birtakım maddelere imza atıyorum’ dedi. Mesele pirinç. Ek vergileri sıfırladı. Yaprak tütünde de ek vergileri sıfırladı. Bu ülke pirinç ithal eden ülke haline geldi. Tütün ve ütün mamullerinde yılda ödediğimiz para 1 milyar dolar. ‘Türk çiftçileri önemli değil, Coni daha çok kazansın, vergileri indirdim.’ diyor. Sert kabuk meyvelerde de vergileri indirdim diyor. Alkollü içecekler artık vergisiz gelecek. Bunu da yapan tek adam rejimi. Birçok konuda vergi indirimi geldi. Ama asıl önemli olan tarım. Tarımda yapılan vergi indirimleri Türk tarımına vurulmuş bir darbedir. Bizim hesaplarımıza göre önümüzdeki dönemlerde Türkiye’deki tarım alanında istihdam kaybı yaşanacak”

"SİZ, ’1 TRİLYON DOLARLIK DOĞALGAZ BULDUK’ DEMEDİNİZ Mİ?"

Çömez, ABD merkezli Mercuria ile yapılan doğalgaz anlaşmasını da gündeme getirerek, şirketin Güney Kıbrıs Rum Kesimi bağlantısına dikkat çekti:

“ABD’den gaz alacağız diyorsunuz ama Güney Kıbrıs merkezli bir şirket üzerinden işlem yapıyorsunuz. Bu gaz, Rusya veya Azerbaycan’dan alındığında yarı fiyatına mal edilebilecek. ‘1 trilyon dolarlık gaz bulduk’ demediniz mi? Berat Albayrak ‘Türkiye enerji devine dönüşecek’ demedi mi? Ama bugün doğalgaz fiyatlarına 6 kat zam yapıldı.”

Boeing alımına değinen Çömez, “Bir hesaba 50 milyar dolar, başka bir hesaba göre 80 milyar dolar vereceğiz. Peki bu uçakları hakikaten almamız gerekiyor mu? Peki daha ucuzu var mı? 3’te 1 fiyatına. Brezilya’nın Embrear firması var. ABD, iç hatlarında ucuz diye bunu kullanıyor ama biz Trump’la arayı yapalım diye gidip pahalısını alıyoruz. Başka bir şey daha var. Boeing firması İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı destekleyen firmaların başında geliyor. İsrail’in bütün yedek parçasını bunlar veriyor. Sen bunlara parayı boca ederken, İsrail’in saldırılarına destek vermiş olmuyor musun?” diye sordu.

"TÜRK HEYETİNDEN BU SORULARIN HİÇBİRİNE MAKUL BİR CEVAP YOK”

KAAN uçaklarına dair tartışmalara ilişkin Çömez, “Türkiye’de atılacak her türlü teknolojik adım baş tacıdır. Destekler ve onaylarız. Ama birileri istismar ediyor ve yalan söylüyorsa bunun da karşısında dururuz. ‘Yüzde 100 yerli KAAN uçağımız göklerde’ dediniz. Biz de alkışladık. ‘Endonezya’ya satıyoruz’ dediniz ama Hakan Fidan ise ‘Bu proje durdu’ dedi. ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları yüzünden durdu. Savunma Sanayii Başkanı ise bu işin halledileceğini söyledi. Bir ülkenin Dışişleri Bakanı ile Savunma Sanayii Başkanı karşı karşıya geldi. Şimdi merak ediyoruz. CAATSA yaptırımları kalkacak mı, kalkmayacak mı? Peki bu ilk uçağı nasıl uçurdunuz? Bunu da öğrendik. F-16 motorunu almışlar ve iki tur atıp ‘yüzde yüz yerli uçağımız havada’ demişler. Trump’ın ‘Bunların hepsi zeki çocuk. Keşke bu kadar zeki olmasalardı’ dediği Türk heyetinden bu soruların hiçbirine makul bir cevap yok” dedi.

“’BİZİM ÜLKEMİZDE SEÇİMLER HİLELİ DEĞİLDİR’ DİYEMEDİNİZ Mİ?”

ABD Başkanı Trump’ın görüşme sırasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Seçim hilelerini herkesten iyi bilir” dediğini aktaran Çömez, “Buna bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? ‘Ülke olarak ben bundan rencide oldum. Bizim ülkemizde seçimler hileli değildir’ denmesi gerekmiyor mu? Trump’a hiçbir cevap verilmedi. Meclis’te sorduk, AKP’nin yetkilisi ‘Aslında Erdoğan, ABD’deki hileleri çok iyi biliyor’ dedi. Üzülerek dinledim.” diye ekledi.

“NEREDE KALDI BİZİM YARGI BAĞIMSIZLIĞIMIZ?"

Trump’ın, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasına dair “Hemen Erdoğan’ı aradım ve işi bitirdi” dediğini hatırlatan Çömez, “Nerede kaldı bizim yargı bağımsızlığımız? Adalet Bakanı, her Allah’ın günü yargının bağımsızlığından bahsediyor. Buna ne söyleyeceksiniz? Yargı bağımsızlığından bahsetmek mümkün değil” diye ekledi.

Konuşmasını “Bütün bunları alt alta koyduğunuzda inanılmaz tavizlerle karşı karşıyayız” diyerek sürdüren Çömez, şunları ekledi:

“Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede ödeyeceği ağır bedeller var. Karşılığında ise ne F-35’te ne F-16’da ne de Ege adaları konusunda bir ilerleme var. Türk heyetinin bu sorulara makul bir cevabı yok.”