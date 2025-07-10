İYİ Parti'den Afyon'a siyah bantlı basın açıklaması

Afyon / Efe Hasan Öğünç

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, haftalık basın toplantısını İYİ Parti İl Binası yerine Zafer Meydanı’nda gerçekleştirdi.

İYİ Partisi’ne üye vatandaşların da katıldığı basın toplantısında gazetecilerden esnafa, sanayicilerden siyasetçisine pek çok kesimi pankartlarla temsil edildi. Pankart tutan kişilerin ağzı bantla kapatıldı.

“EMNİYET’TE GÖZALTINA ALINIYORUM”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, toplumun her kesiminin iktidarın baskısı altında olduğunu belirtti. Mısırlıoğlu, “Muhalif bir siyasetçi olarak ara ara İl Emniyet Müdürlüğümüzün daveti üzerine Emniyet’e gidiyorum. Önce bir evrak imzalatılarak gözaltına alınıyorum. Arkasından da ifadem alındıktan sonra serbest bırakılma evrakımı da imzalıyorum. İki evrakla Emniyet’ten çıkıyorum” dedi.

Mısırlıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“İktidar, demokratik rekabeti sağlamaya değil, muhalefeti sindirmeye odaklanmış durumda. Siyasi arenada yaşanan rekabet, adil ve eşit koşullar altında değil, yargı sopası ve baskı mekanizmalarıyla yönetiliyor. Muhalif siyasetçiler, dokunulmazlıklarının kaldırılması tehdidiyle sindirilmeye çalışılıyor; her soruşturma, bir susturma operasyonuna dönüşmüş durumda.

Medya, iktidarın tek sesli propaganda aracı olarak kullanılırken; muhalefete eşit yayın hakkı verilmemekte, kritik konularda sesleri kısılmaktadır. Meclis çatısı altında dahi muhalefetin söz hakkı sürekli kesilmekte, demokratik tartışma imkânsızlaştırılmaktadır. Bu, sadece parlamenter sistemin değil, halkın temsil hakkının da gasp edilmesidir.”

“KUTUPLAŞMAYA YOL AÇIYOR”

İktidarı sert sözlerle eleştiren Mısırlıoğlu, “İktidar, kendisine muhalefet eden herkes için hain, terörist, dış güçlerin maşası gibi yaftalar yapıştırarak demokratik siyaset zeminini yok etmeye çalışmaktadır. Bu baskı politikaları, siyasetin kirlenmesine ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesine yol açmaktadır. Ancak baskılar ne kadar artarsa artsın; halkın gerçek temsilcileri susturulamaz. Çünkü demokrasi, sadece iktidarın değil, muhalefetin de varlığıyla anlam kazanır. İktidarın zorbalığı karşısında muhalefetin sesi daha da gür çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN HEMEN HER KESİMİNDEN ÖRNEK VERDİ

Mısırlıoğlu, işsizler, ev hanımları, öğretim üyeleri, öğretmenler, nakliyeciler, şoförler, engelliler, dul ve yetimler, şehit yakınları, muhalif siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler, emekliler, işçiler, çiftçiler, esnaf, sanayiciler, memurlar, hayvan yetiştiricileri, sendikacıların ekonomik ve siyasi baskılar altında yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

“MİLLETİMİZİN HAKKINI SAVUNACAĞIZ”

Mısırlıoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

“İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz: Hükümet, toplumun her kesiminden yükselen haklı feryadı duymak yerine baskı ve sindirme politikalarını tercih ediyor. Ekonomi yönetimindeki başarısızlık, sağlık hizmetlerindeki aksaklık ve özlük haklarının sistematik biçimde gasp edilmesi artık gizlenemeyecek bir gerçektir.

Susturulan bu sesleri biz duyuyoruz; milletimizin hakkını, hukukunu ısrarla savunmaya devam edeceğiz.” dedi