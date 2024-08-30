İYİ Parti'den AKP'ye geçen Ahmet Ersagun Yücel hakkında bomba iddialar: Haciz, Vergi Borcu ve Transfer Ücreti

Ahmet Ersagun Yücel, 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve Meral Akşener'in yardımcılarından biri oldu. 2019'da İYİ Parti kontenjanıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde genel müdürlük yaptı. 2023 seçimlerinde CHP listelerinden İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ancak 2024'te İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katıldı. İstifasında, "Büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

HACİZ, VERGİ BORCU VE TRANSFER ÜCRETİ

Yücel'in bu kadar kısa sürede üç farklı partide yer almasının sırrı merak konusu oldu. Gazeteci Barış Pehlivan, Yücel'in borçlarının bu geçişte etkili olabileceğini öne sürdü. Pehlivan, AKP'nin vekil transferlerine 500 milyon lira bütçe ayırdığı iddiasını dile getirdi ve Yücel'in mali durumuna ilişkin şu soruları sordu:

Yücel'in Bodrum Gökçe-bel'de toplamda 41 dönümlük taşınmazı var mı?

On milyonlarca borcu olan Yücel'in, bu mülkünün üzerinde 54 ayrı haciz kararı bulunuyor mu?

Yücel'in borçlu olduğu yerler arasında SGK ve vergi daireleri de var mı? Kamuya olan borcu yaklaşık 5 milyon lira mı?

Tüm bu borçların ödenmesi için icra dairesinin emriyle kıymet takdir raporu hazırlandı mı? Bu işlemler için Yücel'in mülklerinde, Bodrum 2. İcra Dairesi'ne yazılan talimatla 29 Nisan'da keşif yapıldı mı?

Yücel'in milletvekili maaşında da haciz kararı var mı?

Ahmet Ersagun Yücel, borçlarının ödenmesi ve icra dosyalarının kapatılması sözüyle mi iktidar milletvekili oldu? İddia o ki, AKP'ye transfer karşılığında 90 milyon lira aldı mı?

Pehlivan, bu sorulara yanıt bulmak için Yücel'e ulaştığını ancak yanıt alamadığını belirtti.