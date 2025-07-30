İYİ Parti'den AKP'ye sert sözler: Terörsüz Türkiye Projesi vatana ihanet

TOKAT / AHMET PASİNLİOĞLU

Alpat, AKP yöneticilerine seslenerek, "Önce Arap Suriyelileri ve PKK'lıları kendi evlerinde misafir etsinler. DEM Partili dostlarıyla birlikte demli çay ve Tokat kebabı ikram etsinler. Tokat ve ilçelerinde, caddelerde el ele gezsinler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle (AKP + MHP + DEM + HÜDAPAR) ittifakını hatırlatan Alpat, bu ittifakın milletvekilleri ve teşkilatlarının "Kardeşlik" adı altında ortaya koydukları sözde "Türkiyeli" projelerini sahada göstermeleri gerektiğini belirtti.

"VATANI BÖLMEYİ ASLA KABUL ETMİYORUZ!"

Basın açıklamasında, teröristlerin oylarıyla iktidar olmayı, vatanı bölmeyi ve "Yeni Anayasa" söylemlerini asla kabul etmediklerini vurgulayan Alpat, 783.562 km² vatan toprağının şehitlerin kanlarıyla sulanmış kutsal bir emanet olduğunu hatırlattı.

Alpat, "Terörsüz Türkiye Projesi"nin Suriyelilere ve PKK'lı teröristlere özel haklar vereceğini, Türk milletini azınlık haline getireceğini ve ülkeyi fakirleştireceğini iddia etti. Tokatlıların artık ekmek bulamadığını, çocuklarını okutup evlendiremediğini dile getiren Alpat, AKP yöneticilerine "Bir Suriyeliyi ve PKK'lıyı önce siz evinizde misafir edin. Kendi iş yerlerinize kadrolu olarak alın. Sonra Tokat sokaklarına bırakın. O zaman vatan adına konuşma hakkınız olur" çağrısında bulundu.

SURİYELİLER SORUNU VE EKONOMİK ETKİLERİ”

Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğunu ve üzerine 10 milyon Suriyelinin geldiğini belirten Alpat, AKP'nin Suriyeliler konusunda halkı yanılttığını savundu. Alpat'ın açıklamasına göre, Türkiye'de her 8 kişiden 1'i Suriyeli ve Suriyeliler hızla çoğalıyor, vergi ödemeden iş yeri açabiliyor, hastanelerde öncelik alıyor ve ücretsiz hizmetlerden faydalanıyor.

Alpat, bu durumun kira ve ev fiyatlarını yükselttiğini, 10 milyon Suriyelinin geri gönderilmesi halinde 3 milyon evin boşalacağını ifade etti. AKP yöneticilerini zengin oldukları için bu dertlerle ilgilenmemekle ve vatandaşı düşünmemekle suçladı.

"SÖZ VE YETKİ YENİDEN TÜRK MİLLETİNDE OLMALI"

Açıklamasının sonunda Alpat, söz ve yetkinin yeniden Türk milletinde olması gerektiğini vurguladı ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerine sıkı sıkı sarılma zamanının geldiğini belirtti. Alpat, "Keşke Yunan kazansaydı zihniyetine vatanımızı böldürtmeyeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.