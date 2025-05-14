İYİ Parti'den anlamlı hareket! Şehitlerimiz Lozan Parkı'nda

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İYİ Parti'den anlamlı hareket! Şehitlerimiz Lozan Parkı'nda

İYİ Parti, terör örgütü PKK'nın feshi açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan Antlaşmasını hedef almasının ardından Grup Toplantısı'nı Lozan Parkı'nda gerçekleştirecek. Alana gelenlerin dikkatini çeken ise şehitlerimizin fotoğraflarının olduğu ve üzerinde "Unutmadık, unutturmayacağız" yazılı afişler oldu.

PKK’nın fesih açıklamasındaki ifadelere tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, örgütün bildiriside Lozan Antlaşması’na yönelik saldırılara ağır ifadelerle yüklendi. “Lozan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapu senedidir” diyen Dervişoğlu, Lozan Antlaşmasını hedef almasının ardından Grup Toplantısı'nı Lozan Parkı'nda gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

ŞEHİTLERİMİZİN FOTOĞRAFI LOZAN PARKI'NDA

Müsavat Dervişoğlu’nun bugünkü grup toplantısını yapacağı Lozan Parkı’nda İYİ Partililer, ağaçlara şehit olan askerlerimizin fotoğrafını koydu. Bu anlamlı hareket ise vatandaşların dikkatini çekti. O anlarda fotoğrafların altında "Unutmadık, unutturmayacağız" yazıları olduğu görüldü. Şehit askerimiz ünlü gitarist Ümit Yılbar'ın da fotoğrafının olduğu kameralara yansıdı.

SAAT 14.00'DE LOZAN PARKI'NDA OLACAK

Dervişoğlu, saat 14.00'de Lozan Parkı'nda partisinin bugünkü grup toplantısını gerçekleştirecek.

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