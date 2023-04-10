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İYİ Parti tüm şehirleri Atatürk'lü afişlerle donatıyor

İYİ Parti tüm şehirleri "Atatürk" temalı “Türkiye Tarih Yazacak” billboardları ile donatmaya başladı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:39
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İYİ Parti'den 'Atatürk' temalı yeni afişler

İYİ Parti tüm şehirleri Atatürk'lü afişlerle donatıyor
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Editör: Gülsüm Acıyan 

14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kala siyasi partiler; ana arterlere, metrolara, metrobüslere, üst geçitlere, afişler asmaya devam ediyor. 

İYİ Parti hazırladığı yeni afişlerle tüm şehirlerde yerini aldı. 

Billboard’larda, "Atatürk" ve “Türkiye Tarih Yazacak” ifadeleri kullanıldı.

Daha önceki afişlerde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile birlikte Kılıçdaroğlu kullanılmıştı. Bir başka afişte ise Yavaş ve İmamoğlu bulunuyordu. Afiş fotoğrafında ise “Birlikte Kazanacağız” sloganı kullanılmıştı. 

Öte yandan İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 28. dönem milletvekilleri aday listesini pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Sosyal medyada paylaşılan afiş ise şöyle: 

 

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