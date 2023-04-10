İYİ Parti tüm şehirleri Atatürk'lü afişlerle donatıyor

Editör: Gülsüm Acıyan

14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kala siyasi partiler; ana arterlere, metrolara, metrobüslere, üst geçitlere, afişler asmaya devam ediyor.

İYİ Parti hazırladığı yeni afişlerle tüm şehirlerde yerini aldı.

Billboard’larda, "Atatürk" ve “Türkiye Tarih Yazacak” ifadeleri kullanıldı.

Daha önceki afişlerde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile birlikte Kılıçdaroğlu kullanılmıştı. Bir başka afişte ise Yavaş ve İmamoğlu bulunuyordu. Afiş fotoğrafında ise “Birlikte Kazanacağız” sloganı kullanılmıştı.

Öte yandan İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 28. dönem milletvekilleri aday listesini pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Sosyal medyada paylaşılan afiş ise şöyle: