YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen’in yeniden seçilmesinin ardından partide hareketli günler devam ediyor. Kongre sürecinin ardından İYİ Parti heyeti, Aksaray’ın en önemli ekonomik dinamiklerinden olan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Aksaray ekonomisinin kalbi olarak nitelendirilen ATSO’ya gerçekleştirilen ziyarette; İYİ Parti Grup Başkanvekili Sn. Buğra KAVUNCU, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Alper AKDOĞAN, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan BELGEMEN, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Sn. Turan YALDIR, İYİ Parti GİK Üyesi Fatih KOCA, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Sn. Yücel KESEN ve Yeşilova Belediye Başkanı Sn. Adnan BAYRAKTAR yer aldı.

Heyet, ATSO Başkanı Ahmet KOÇAŞ, Meclis Başkanı Fatih TEKİN ve ATSO Yönetim Kurulu üyeleriyle Aksaray’ın ekonomik yapısı, sanayinin gelişimi, esnafın mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması, markalaşma süreçleri ve şehrin yatırım cazibesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

HEDEF: KENTİN EKONOMİK POTANSİYELİNİ BÜYÜTMEK

İYİ Parti heyeti, Aksaray’ın hem İç Anadolu’da hem de ülke genelinde sahip olduğu stratejik konuma dikkat çekerek, mevcut ekonomik gücün daha yukarılara taşınması gerektiğini vurguladı. Özellikle sanayi altyapısının güçlendirilmesi, OSB yatırımlarının desteklenmesi, ihracat kapasitesinin çoğaltılması ve üretim-ticaret zincirinin modernleşmesi konuları gündeme geldi.

Ziyarette, iş dünyasının sorunları ve talepleri de tek tek dinlendi. Ortak çözüm perspektifi oluşturma adına görüş alışverişi gerçekleştirildi.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet KOÇAŞ, Meclis Başkanı Fatih TEKİN ve kıymetli ATSO yönetim kurulunu; İYİ Parti Grup Başkanvekilimiz Sn. Buğra KAVUNCU, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Alper AKDOĞAN, İYİ Parti Aksaray İl Başkanımız Sercan BELGEMEN, İYİ Parti Aksaray Milletvekilimiz Sn. Turan YALDIR, İYİ Parti GİK Üyesi Fatih KOCA, İYİ Parti Teşkilat Başkanımız Sn. Yücel KESEN ve Yeşilova Belediye Başkanımız Sn. Adnan BAYRAKTAR ile birlikte ziyaret ettik. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Bu ziyaret, İYİ Parti’nin Aksaray’da sadece siyasi sahada değil; ekonomik, sosyal ve üretim alanlarında da söz söylemeye, şehirle bütünleşmeye devam edeceğinin de göstergesi niteliğinde değerlendirildi.

Şehir gündemi yakından takip edenler tarafından ise bu buluşmanın, önümüzdeki süreçte hem ekonomik hem de siyasi açıdan yeni iş birliklerinin kapısını aralayabileceği yorumları yapıldı.

Aksaray’ın geleceğine dokunan her hamlenin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.