İYİ Parti’den ayrılan 1 belediye başkanı daha o partiye geçecek. Flaş iddia

Bugün İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Karaman’ın ardından Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş’da art arda İYİ Parti’den istifa ettiklerini açıkladı.

Gazateci İsmail Saymaz, Ünal Karaman’ın istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından Karaman’ın AKP’ye geçeceğini iddia etmişti.

İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, dün saat 17’de Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret ederek, istifa edeceğini haber verdi.

İddiaya göre Dervişoğlu’na “Altı aydır Erdoğan’la görüşüyorum” dedi.

Karaman, bugün İyi Partili milletvekillerine de AK Parti’ye katılacağını söyledi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 20, 2025

Saymaz, İYİ Partili Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş’ın da AKP yolunda olduğunu söyledi. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Saymaz, “İyi Partili Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkanı da istifa etti. O da muhtemelen AK Parti yolunda…” dedi.