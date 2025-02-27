İYİ Parti’den bebek katili Öcalan’a hafızalara kazınacak gönderme! Herkesin unuttuğu şeyi tekrar hatırlattı!

DEM Parti heyeti bebek katili Öcalan ile görüşmesini İmralı’da gerçekleştirdi. Bebek katilinin mesajı canlı yayında 4 dilde okundu. Terörist Öcalan, kurduğu kanlı terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

Mesajı, Kürtçe olarak Ahmet Türk, Türkçe olarak ise Pervin Buldan okurken, sürece ilk tepki Mansur Yavaş ve İYİ Parti’den geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, bebek katili Öcalan’ın çağrısı okunmadan önce Ankara’daki dev ekranları Türk bayrağı ile donattı.

İYİ Parti’de yaşanan sürece tepki gösterdi. İYİ Parti, vicdanı olan herkese PKK’nın şehit ettiği askerlerimizi hatırlattı.

Parti binasına asılan pankartta, “Unutmayacağız, unutturmayacağız, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” sözleri yer alırken, yazının arkasında ise terör örgütü PKK’nın şehit ettiği Mehmetçiklerimizin isimleri yer aldı.