İYİ Parti'den bir istifa daha...

Bingöl’ün Yedisu ilçesinin Belediye Başkanı Sedat Uçar, İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Uçar, İYİ Parti’den aldığı destek eksikliğinden dolayı bu kararı aldığını belirtti.

Uçar, yaptığı açıklamada, seçildiği parti açısından önemli bir başarı elde ettiğini, ancak İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve il teşkilatı dışında herhangi bir destek görmediğini ifade etti. Ayrıca, parti üst düzey yetkilileri ve İYİ Partili milletvekillerinin hem belediye hem de halkla ilgilenmediğini vurguladı.

Bu durumun ilçe halkının talepleri ve kişisel gözlemleri doğrultusunda bağımsız olarak başkanlık görevine devam etme kararı aldığını belirten Uçar, kararının partinin genel merkezi ve İYİ Partili milletvekillerinin olumsuz tavırlarından kaynaklandığını söyledi.

Uçar, bu kararın, ilçe halkının ve kanaat önderlerinin görüşleri dikkate alınarak uzun bir değerlendirme süreci sonunda alındığını belirtti.

Bu gelişmenin ardından, İYİ Parti’deki milletvekili istifaları devam ediyor. Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakmasının ardından partinin genel seçimlerde kazandığı 43 sandalyeden biri daha kaybedildi. İzmir milletvekili Ümit Özlale’nin istifasıyla İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 30’a düştü.