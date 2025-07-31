İYİ Parti'den BTP'ye Birinci Vazifen mitingine davet

İYİ Parti'nin iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece tepki amacıyla düzenleyeceği 'Birinci Vazifen' mitinglerinin ilki pazar günü Bursa'da yapılacak.

Söz konusu mitinge Zafer Partisi, katılacağını açıklamıştı, bugün İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, BTP'ye de çağrıda bulundu.

BTP Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Türkoğlu, "Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş ile bu konuda tam mutabıkız. Bundan yüz küsür yıl önce talep edip başaramadığını başarmak için ortaya çıkan bir fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.

Burada sürece ilişkin değerlendirme yapan Türkoğlu şunları söyledi:

"Bizim tarifimizle bu ikinci açılım ve ihanet süreci resmen. Hem bu terör örgütü elebaşı, hem Kandil, terör örgütünün diğer dağ kadrosu devletin muhatabı oldu, milletin muhatabı oldu. Aslında bu süreç sizin çok net bildiğiniz, takip ettiğiniz bir süreç. Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş ile bu konuda tam mutabıkız yani kurumsal manada da mutabıkız, bireysel anlamda da mutabıkız."

"Neticede tehlike öyle bir boyuta ulaştı ki hiçbir sıkıntıya benzemeyen bir sıkıntı bu. Çünkü hedef tam anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısı, milli devlet yapısı. Bu devleti çok uluslu, çok kültürlü, çok mezhepli, çok dinli bir yapıya dönüştürmeye çalışan federatif yapıyı öngören bir süreç. İşin Türkçesi Sevr'in bundan yüz küsür yıl önce talep edip başaramadığını başarmak için ortaya çıkan bir fotoğrafla karşı karşıyayız."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı destek çağrısına cevap veren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Çağrınız kıymetli Sayın Genel Başkan. Bağımsız Türkiye Partimizin tüm Bursa teşkilatı da 3 Ağustos Pazar günü orada olacaktır" demişti.