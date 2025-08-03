İYİ Parti'den Bursa mitingi! Zafer Partisi ile BTP de destek veriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun 29 Temmuz’da çağrısını yaptığı ve “Birinci Vazifen” adını verdiği miting, bugün saat 18.00’de Bursa Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Miting alanındaki hazırlıklar sabah saatlerinde tamamlanırken, meydan Türk bayrakları ve Dervişoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Birlikte başaracağız, cumhuriyeti yaşatacağız” yazılı flamalarla donatıldı.
Meydanın girişine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" sözü yazılı afiş asıldı. İYİ Parti’nin miting görevlilerine ise "Görevli" yerine "Vazifeli" yazılı kartlar dağıtıldı.
Mitinge İYİ Parti’nin yanı sıra, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, ATA Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi’nin de katılacağı açıklanmıştı. Miting öncesinde Zafer Partisi, alanın girişinde stant kurarak hazırlıklarını sürdürdü.