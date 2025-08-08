İYİ Parti’den Cengiz Topel'e vefa

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın simgelerinden biri olan ve Türk milletinin gönlünde derin bir iz bırakan Yüzbaşı Cengiz Topel’in vatanseverliği, cesareti ve fedakârlığı bir kez daha minnetle anıldı. Sercan Belgemen mesajında, Topel’in yalnızca bir pilot değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin adanmış bir neferi olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs semalarında destan yazan bir yiğidi, kalleşçe şehit edilen Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmet ve minnetle anıyoruz.

Adı da, hatırası da milletimizin yüreğinde yaşıyor.

Ruhu şad olsun.”

– Sercan Belgemen, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı

TÜRK MİLLETİ UNUTMADI, UNUTMAYACAK

Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964’te Kıbrıs üzerinde uçağı düşürüldükten sonra Rumlar tarafından esir alınmış ve işkenceyle şehit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hava kuvvetlerine mensup ilk savaş şehidi olarak kabul edilen Topel, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değil, tüm milletin yüreğine kazınmış bir kahramandır.

Sercan Belgemen, bu türden kahramanların hatırasının yaşatılmasının, milli şuuru diri tutmak adına büyük önem taşıdığını belirtti. Belgemen açıklamasında, genç nesillere tarih şuuru aşılanmasının ancak bu fedakârlıkların unutturulmamasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

MİLLİ ŞUURUN TEMSİLCİSİ BİR KAHRAMAN

Yüzbaşı Cengiz Topel’in ismi bugün pek çok okulda, kışlada ve kamu kurumunda yaşatılıyor. Aynı zamanda onun aziz hatırası, Kıbrıs Türk halkı için de bir kurtuluş sembolü olmaya devam ediyor. Sercan Belgemen, “Yüzbaşı Topel’in mücadelesi, yalnızca Kıbrıs’ta değil, bütün Türk yurtlarında bağımsızlık ve onur mücadelesi veren halklara ilham vermiştir,” ifadelerini kullandı.