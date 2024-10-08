İYİ Parti'den CHP'ye kapalı oturum eleştirisi geldi

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, meclisin kapalı oturum ile toplanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Dervişoğlu, iktidarında İsrail konusunu ele alacağı kapalı oturumun hedefinin muhalefetin eleştirilerini sansürlemek olduğunu öne sürdü.

Bununla beraber kapalı oturum teklifinin CHP’den gelmesini işin üzücü ve düşündürücü tarafı olduğunu belirtti. Partisi adına kapalı oturumda yapılacak konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın, İsrail konusunun da ele alınacağı TBMM oturumunun gizli yapılmasıyla güttüğü ana hedef, muhalefetin eleştirilerini sansürlemektir.

İşin üzücü ve düşündürücü yanı Kapalı Oturum teklifinin ana muhalefet partisi CHP’den gelmesidir.

Oturumda söz alacağı duyurulan iki Bakanın, toplantının gizli yapılmasını gerektirecek hiçbir şeyi söylemeyeceklerinden de eminiz.

Bu anlayışla; İYİ Parti adına toplantıda yapılacak konuşmayı şimdiden kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İktidarın, gerçeklerin ve doğruların milletimizce bilinmesine engel olmak üzere sözlerimize koymaya çalıştığı ambargoyu böylelikle reddediyoruz.

Piyasaları hareketlendiren ve iç siyasette kullanıma sunulacağı şimdiden belli olan ve bizzat Cumhurbaşkanı tarafından TBMM kürsüsünden ifade edilen “İsrail Tehdidi’ni”, millî geleceğimiz açısından ve millî hedeflerimize uygun olarak tüm çıplaklığı ile Türk Milletinin dikkatine sunmaya devam edeceğiz.”