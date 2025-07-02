İYİ Parti'den dikkat çeken Talat Paşa hamlesi! Meclis'e kanun teklifi sunuldu...

İYİ Parti'den Meclis'e dikkat çeken teklif geldi.

Alican Sınır Kapısı’nın adının Talat Paşa Sınır Kapısı" olarak değiştirilmesi için teklif sunuldu.

Turan Yaldır’dan Türk Milleti’ni ve Şehit Talât Paşa’yı hedef alan iftiralara sert yanıt

Yapılan açıklamada, "Alican Sınır Kapısı'nın adının Talat Paşa Sınır Kapısı olarak değiştirilmesine ilişkin' kanun teklifimiz, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere tüm milletvekillerimizin imzası ile Meclis Başkanlığına sunulmuştur." denildi.