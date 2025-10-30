İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vergi ve SGK borçlarını ödemekte zorlanan esnaf, KOBİ ve sanayiciler için bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adını taşıyan düzenleme, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kesinleşmiş vergi ve sigorta prim borçlarının makul bir ödeme takvimine bağlanmasını öngörüyor.

EKONOMİK KRİZ VE YÜKSEK ENFLASYON İŞLETMELERİ ZORLUYOR

Teklifin genel gerekçesinde, pandemi sonrası toparlanma sürecinin tamamlanamaması, yüksek enerji maliyetleri, döviz dalgalanmaları ve enflasyonun özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) üzerinde ciddi bir mali baskı oluşturduğu vurgulandı. Türkiye ekonomisini izleyen ekonomistler tarafından üretimin, ihracatın ve istihdamın belkemiğini oluşturan işletmelerin borç baskısı altında üretimden çekilmesinin ülke ekonomisi için büyük bir risk oluşturacağı ifade ediliyor.

VERGİ VE SGK BORÇLARINA TAKSİT VE FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR

Teklife göre; 31 Aralık 2024 itibarıyla kesinleşmiş vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırılacak.

Vergi borçları en fazla 36 taksit, SGK borçları ise 48 taksit halinde ödenebilecek.

Peşin ödemelerde faiz ve gecikme zamlarının tamamı silinecek.

İlk iki taksiti zamanında ödeyen mükelleflere %10 indirim sağlanacak.

Yapılandırmadan yararlananlara yönelik haciz ve icra işlemleri durdurulacak.

Ergun’un teklifinde, ayrıca gecikme faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının esas alınması öngörülerek, hem kamu alacağının değeri korunuyor, hem de mükellef üzerindeki yük hafifletiliyor.

“BU DÜZENLEME ÜRETİMİ YAŞATMAYI HEDEFLİYOR”

Teklifin gerekçesinde, düzenlemenin bir “borç affı” değil, vatandaşla devlet arasındaki mali dengeyi yeniden kurmaya yönelik “yaşatıcı bir mali anlayışın ürünü” olduğu vurgulandı.

Teklif yasalaşırsa, düzenleme hem kamu maliyesi, hem üretici kesim için kazançlı bir formül olacak. Geçmiş yıllarda yapılan benzer yapılandırmaların milyarlarca liralık tahsilatı mümkün kıldığı biliniyor.

UYGULAMA ORTAK YÖNETMELİKLE YÜRÜTÜLECEK

Kanun teklifine göre, uygulamaya ilişkin tüm usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Düzenleme, yasalaşması halinde Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.