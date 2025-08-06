İYİ Parti’den fındık fiyatı çağrısı

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, açıklanan fındık alım fiyatlarına dair partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı.

Kamuoyuna duyurulan fiyatları aktaran Ulusoy, “Bu rakamlar gösteriyor ki; iktidar, fındığı bir yük olarak görüyor” dedi.

Fındık fiyatlarının bir süre önce serbest piyasada 220 TL’ye çıktığını hatırlatan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin serbest piyasanın altında taban fiyat belirleyerek fındık üreticisine ceza verdiğini savundu.

Ulusoy, TMO’nun serbest piyasada 220 TL’ye çıkan fındığı düşürmek için yandaş tüccarlarına 125-130 TL’den satışlar yaptığını dile getirdi.

Türkiye’nin dünyadaki fındık arzının yüzde 70’ni karşıladığına işaret eden Ulusoy, “Herhangi bir tarım ürününün yüzde 25’ini karşılayan ülkeler o ürünün fiyatını belirlerler ama yüzde 70’ini üretmemize rağmen biz fındığın Türkiye’deki fiyatını tam olarak belirleyemiyoruz. Bu fiyatları maalesef yabancı bir firma belirliyor. Üreticileri tek bir alıcıya mahkum ettik.” ifadesini kullandı.

TMO’nun verdiği taban fiyat üzerinden tartışmak yerine piyasayı regüle edecek yeni bir sistem kurulması gerektiğini vurgulayan Ulusoy, fındıkla ilgili acil eylem planına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

TMO’nun fındıkla ilgili mütehassıs olmadığını savunarak oyundan çekilmesi gerektiğini belirten Ulusoy, FİSKOBİRLİK’in ise canlanmasının önemine işaret etti.

Fındığın çiftçiden alındığı gibi satıldığını savunan Ulusoy, “Bu katma değerli bir satış değil. Fındığı işleyecek ve depolayacak tüm tesisler FİSKOBİRLİK tarafından yapılmalıdır. Bu tesisler Karadeniz bölgesinde yer almalıdır. Bu şekilde nakliye ve bölgesel kalkınma da halledilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Ulusoy, fındıktaki asıl girdinin işçi ücretleri olduğuna da işaret ederek, bankaların işçi borçları için kısa vadeli krediler açması gerektiğini savundu.

“ÜRÜNLERİNİZİ BU FİYATTAN VERMEYİN”

Fındık üreticilerine “Ürünlerinizi bu fiyattan vermeyin” diye seslenen Ulusoy, “Çünkü bu sene rekolte çok düşük. Dolayısıyla hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir açık olacak. Fındığın sonbahar fiyatları, Ocak ayı fiyatları 300 TL’yi bulabilir. Çiftçimiz fındığını elinde tutmaya çalışsın” ifadesini kullandı.

“YAPISAL SORUNLARI BİR KEZ ÇÖZERSEK AYNI SORUNLARI HER SENE KONUŞMAYIZ”

Tek alıcı karşısında Rekabet Kurumu’nun devreye girmemesi durumunda her sene fındık çiftçisinin sıkıntılarının konuşulacağını dile getiren Ulusoy, “Yapısal sorunları bir kez çözersek aynı sorunları her sene konuşmayız. Dünyanın fındık üreticisi en büyük ülkesi olarak katma değerli bir ihracat elde edelim” değerlendirmesini yaptı.

“FINDIK TABAN FİYATI 250 TL OLARAK BELİRLENMELİDİR”

İYİ Parti’nin fındık taban fiyatı önerisinin 250 TL olduğunu açıklayan Ulusoy, “250’nin altında verirsek çiftçiyi mağdur edeceğiz. Yeterli destekler sağlanmadığı için verimlilik sorunumuz da var. Bunları aşmak için para kazanan bir sektör oluşturmalıyız. Fındık çiftçisi küserse üretimden çekilir. Üretimin devam edebilmesi ve çiftçilerin para kazanabilmesi için fındık taban fiyatı 250 TL olarak belirlenmelidir” ifadesini kullandı.

“KARADENİZ’E BÜYÜK BİR ZULÜM YAPIYORSUNUZ”

Gerekli adımların atılmaması durumunda Cumhur İttifakı’nın içindeki tüm bileşenlerin Karadeniz bölgesinin altında kalacağını kaydeden Dervişoğlu, “Tüm Karadeniz’e büyük bir zulüm yapıyorsunuz. Çayda teşvik primi kaldırmıştınız. İnsanlar fındıkta da para kazanmazlarsa tüm bölgeye açlığa itersiniz. Fındık çiftçisi para kazanmazsa alışveriş yaptığı esnaf da para kazanmayacak. Yatırım yapmamaya başlayacak. Üreticiyi desteklemezseniz rekabetçi ülkeler de devreye girer ve en önemli ihracat kalemini kaybederiz” dedi.