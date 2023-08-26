İYİ Parti'den flaş çıkış ‘Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Kazanılacak seçimi kaybettik’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Sözcü TV’de katıldığı programda CHP’ye ağır bir fatura kesileceğini söyledi. Usta, kazanılacak bir seçimi kaybettiklerini belirtti.

İYİ Parti'den flaş çıkış ‘Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Kazanılacak seçimi kaybettik’

‘Kazanılacak seçimi kaybettik’

Usta, “Nokta Atışı” programında yaptığı açıklamada, “CHP ağır bir fatura kesilecek, bundan daha normal ne olabilir? Yani kazanılacak bir seçimi kaybettik” dedi.

‘İYİ Parti için özür diliyoruz’

Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi ise araya girerek “İYİ Parti’ye bir fatura var mı” diye sordu.

Usta, Özçelebi’ye şöyle cevap verdi: “İYİ Parti için başaramadık, kaybettik özür diliyoruz deniyor. Faturayı kesiyor zaten muhalif medya. Eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler herkes faturayı İYİ Parti’ye kesti. Biz daha ne faturası ödeyeceğiz. Daha ne bedel ödeyeceğiz.” dedi.

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