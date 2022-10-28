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İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Gezi Davası tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:51
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İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret

İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret
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Cezaevi çıkışında açıklama yapan Erdem, “Bugün gezi davası tutuklusu sayın Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyarete geldik ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in selamlarını iyi niyetlerini ve desteğini kendilerine ilettik." dedi.

Erdem, "Sayın Genel Başkanımız zaten grup konuşmasında gezi davası için en kuvvetli desteği veren siyasi parti lideriydi. Mücella Hanım da, Çiğdem Hanım da, Mine Hanım da bize moral verdiler. Herkese selamları var. İçeride üretmeye düşünmeye devam ediyorlar ve bu arkadaşlar hepinizin bildiği gibi tutuklular. İstinafta davaları zaten. Daha önceden de beraat etmişlerdi. Tutuklu olmaları için hiçbir neden yok. Hukuken hiçbir neden yok. Kaçmaları söz konusu değil, efendim delil karartmaları söz konusu değil. Bu yargılamanın derhal tutuksuz olarak devam etmesi gerektiğinin de altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdem şöyle devam etti:

"Gezi AK Parti iktidarının çok korktuğu; milletin birleşmesinden ve yeşile karşı bir arada durmasından, hayata karşı, hayat değerlerine karışılmasına, hayat yaşam tarzlarına karışılmasına karşı bir arada durmasından ve birlikteliğinden AK parti çok korktu. Ve bu korkunun sonucunda da gezi davası tutuklularını hapse attı. Bu siyasi davayı milletin gözünü korkutmak için kullanıyor.

AK parti gibi siyasi kariyerini ve bütün politikalarını milletin birliğini bölmek üzerine kuran bir yapı; tabii ki milletin bir arada haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı gelmesinden çok korkacak. Ancak bunların hiçbirisi milletin gözünü korkutamaz. Haksızlığa hukuksuzluğa dur demesini engellemez. Bu siyasi bir davadır.

Sayın Genel Başkanımızın sözleriyle; Kahrolsun istibdat ve yaşasın hürriyet diyoruz! Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu durduracağımızı, durdurmak için çalıştığımızın altını çiziyoruz. Seçimlerde kazandıktan sonra bütün bu hukuksuzluklara bir son vereceğiz. Teşekkür ederim.”

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﻿İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret
﻿İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret
﻿İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret
Yeniçağ Anasayfa
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