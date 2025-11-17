İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında konuşma yaptı.

Poyraz, "Terör örgütünü sevindirdiniz, teröristi sevindirdiniz, bu hainlere geçit vermeyen, şehitler veren teşkilatın yüzünü güldürmediniz. İmralı'daki caniyi, adam yerine koydunuz, ulaklarla Cumhurbaşkanlığı makamını muhatap ettiniz. Meclis'te paralel komisyon kurup, İmralı'ya ayak basma yarışına girdiniz, Türk polisini her dönemde siyasete ezdirip, kullanıp kullanıp bir köşeye attınız" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasını hatırlatan Poyraz, "Sedat Peker'in yurtdışından sağladığı asayişi, kadrolarınızın makam, yetki ve imkanlarıyla sağlayamaması normal mi Sayın Bakan" diye sordu.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Poyraz, komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki "güven krizinin" ekonomi, hukuk ve asayiş alanlarında derinleştiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı da bu üç başlıktan muaf değil. 'Güvenliği sağlamak' için istihdam edilmiş personel, güvenden yoksun" ifadelerini kullandı.