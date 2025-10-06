İYİ Parti'den İçişleri'ne IŞİD tepkisi: Cihatçılara kim kapı açtı?

Ankara’da servis şoförlüğü yapan Binali Aslan'ın 21 Eylül'de kaybolması ile ortaya çıkan cinayet zanlısı 14 kişilik terör örgütü IŞİD bağlantılı aile Türkiye gündemini sarstı.

Binali Aslan'ı kaçırarak Ankara çıkışında öldüren IŞİD'li teröristler, Aslan'ın Mesin'de ormana gömdü. Ardından aynı araçla Hatay'a geçerek Suriye sanırını aştı.

Öte yandan İdlib'de MİT tarafından düzenlenen operasyon ile zanlılar yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

"SINIRLARIMIZDAN SURİYE’YE NASIL GEÇTİLER?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, yaşanan olaylara tepki göstererek İçişleri Bakanlığı'na bazı sorular yöneltti.

Operasyon sonucu yakalanan örgüt üyeleri

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; olayı Meclis gündemine taşıyan Çömez, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemi ile "Bu aile Türkiye’ye nasıl ve hangi anlaşma kapsamında geldi? DEAŞ’lı oldukları neden anlaşılmadı? Türkiye’nin kalbinde, başkentte ellerinde pompalı tüfeklerle nasıl dolaştılar? Aile sınırlarımızdan Suriye’ye nasıl geçti?" sorularını iletti.

ÖRGÜT ÜYESİNE TÜRK VATANDAŞLIĞI MI VERİLDİ?

Çömez, ayrıca Suriye merkezli selefi cihatçı Ceyş el-İslam örgütüne yönelik bakanlığa soru yöneltti.

Örgütün liderliğini yapan Essam Bouidani’ye (Essam Bedatioğlu) Türk vatandaşlığı verildiğini aktaran Çömez, Bouidani’nin Antalya’da 70 milyon dolarlık yatırım yaptığına, turizm arazileri aldığına ve ticari faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti.

Fransa’nın, Bouidani’nin Suriye’deki katliamlarının belgelerine ulaşarak hakkında Interpol kırmızı bülteni çıkardığını belirten Çömez, "Adam Suriye’deki katliamların sorumlusu, Fransa’da hakkında yakalama kararı var ama Türkiye’de turizm yatırımları yapıyor. Beyefendiye (!) burada dokunan yok" ifadelerini kullandı.

"CİHATÇILARA KİM KAPI AÇTI?"

Çömez, her iki olayın da Türkiye’nin güvenlik politikaları açısından büyük zafiyetleri ortaya koyduğunu belirterek, "Cihatçılara kim, hangi kapıları açtı? Hangi gerekçeyle Türk vatandaşlığı verildi? Bu ülke terör örgütlerinin sığınağı haline getirilemez" dedi.

IŞİD’li ailenin sınırı nasıl geçtiği ortaya çıktı: 65 yaşındaki vatandaşı öldürmüşlerdi

Servis şoförünün ölümünde terör parmağı! Bakanlık açıklama yaptı