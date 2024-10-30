İYİ Parti’den istifa eden bir vekil daha AKP’ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti TBMM 27. ve 28'inci dönem Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 6 Eylül’de aldığı kararla İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Kararının kırgınlık ya da eleştiriden ziyade, millete daha etkin hizmet verme arzusundan kaynaklandığını söyleyen Ataş, bugün AKP’ye katıldı. AKP Milletvekilleri ile yapılan görüşmeler neticesinde AKP’ye katılma kararı alan Ataş’ın yeni partisinin rozeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Kayseri Milletvekiili Dursun Ataş

Ataş, toplantı salonunda yaptığı kısa konuşmada, “Aldığımız karar, Kayseri’mize, memleketimize, ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İYİ PARTİ’DEN AKP’YE 3. TRANSFER

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’den ayrılan İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel’de AKP’ye katılmıştı. Son olarak Ataş’ın da transferiyle bu yıl içerisinde AKP’ye katılan vekil sayısı 3’e yükseldi.

İzsiz, transferi sonrasında yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı kıymetlidir ve de değerlidir" demişti. .

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz