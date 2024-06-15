İYİ Parti’den istifa eden isim CHP’ye geçti

İYİ Parti'nin Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın, Behçet Alp'in atama yoluyla ilçe başkanı olmasına şiddetli tepki göstererek partiden istifa etti.

Aydın'ın istifasının ardından Kuşadası Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığı ve bugün parti rozetini gururla taşıdığı bildirildi.

İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Müge Başakçı'nın görevden alınarak yerine Behçet Alp'in atanması, partide geniş çaplı istifaları tetikledi. Ali Aydın da bu gelişmeler üzerine İYİ Parti'den ayrılarak Kuşadası CHP saflarına katıldı. Aydın'ın rozetini takma töreni, Kuşadası CHP İlçe Binası'nda partililer tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Aydın'ın üyelik işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Dün İYİ Parti'den istifa eden belediye meclis üyesi Ali Aydın, bugün partimize gelerek üyelik işlemlerini tamamladı. Kendisine Türkiye'nin birleştirici gücü, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldin diyorum. Bizim kapımız herkese açık" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ AMACINDAN SAPMIŞTIR"

İstifa süreci hakkında açıklama yapan Ali Aydın ise, "İYİ Parti, hem ülke siyasetinde hem de Kuşadası'nda kuruluş amacından sapmıştır. Bir gecede yapılan atamayı kabul etmiyoruz. Bundan sonra görevimi Atamızın partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdürmeye devam edeceğim. Biliyoruz ki bu istifalar daha başlangıç, artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.