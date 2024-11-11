İYİ Parti’den istifa etmişti Belediye Başkanı Bıyık CHP’ye katılacak

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yarın CHP'ye katılacağını iddia edildi. İddia gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

İYİ PARTİ YOMRA BELEDİYE BAŞKANI BIYIK PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti'nin düzenlediği olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu'nun rakibi Koray Aydın'a destek veren Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık Dervişoğlu'nun zaferi sonrası, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak "İYİ Parti’den ayrılan Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yarın CHP’ye katılıyor. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Bıyık, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçilmişti. Bıyık’la birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı üçe çıkacak" açıklamasında bulundu.

İyi Parti’den ayrılan Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yarın CHP’ye katılıyor.

İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Bıyık, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçilmişti.

Bıyık’la birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı üçe çıkacak — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 11, 2024

CHP'YE YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Mustafa Bıyık 2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiş ve Yomra Belediye Başkanı seçilmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde ise yine İYİ Parti adayı olarak seçimlere giren Mustafa Bıyık'a CHP, aday çıkarmayarak destek vermişti.

İYİ Partili Mustafa Bıyık, partisinde kongre sürecine tepki göstererek 30 Nisan'da istifasını açıklamıştı. Bir süredir CHP'ye geçeceği söylenin Bıyık'ın yarın CHP Gurup Toplantısı'na katılarak CHP'ye geçmesi bekleniyor.