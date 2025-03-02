İYİ Parti'den istifa etmişti. Milletvekilinin hangi partiye katılacağı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den istifa etmişti. Milletvekilinin hangi partiye katılacağı belli oldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, geçtiğimiz Kasım ayında istifa etmişti. Beker'in CHP'ye katılacağı öğrenildi.

İYİ Parti'den geçtiğimiz Kasım ayında istifa eden Ankara 2'nci Bölge milletvekili Adnan Beker'in yeni adresi belli oldu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Adnan Beker salı günü CHP’ye katılacak.

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Sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında İYİ Parti çatısı altında artık hizmet yapamadığını belirten Beker, şunları kaydetmişti:

"Bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

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