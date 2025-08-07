İYİ Parti’den ittifak açıklaması!

Gazeteci Sinan Burhan, 5 Ağustos tarihinde bir toplantı yapıldığını ve İYİ Parti, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, ATA Partisi ve Kutlu Partisi’nin yeni bir oluşum hazırlığında olduğunu öne sürmüştü.

Ortaya atılan iddia Türkiye gündemine otururken, konuyla ilgili İYİ Parti’den açıklama geldi.

İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada,

“Bugün, bazı televizyon programlarında ve sosyal medyada, İYİ Parti’nin bazı siyasi partilerle birlikte ortak adaylık arayışında olduğu iddia edildi. Müsavat Dervişoğlu, kamuoyunun bilgisi dışında, kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık ya da stratejik görüşme yapmaz. Bu, herkesçe bilinen siyaset üslubuna da uygun değildir. Sayın Genel Başkan Zafer Partisi de dahil, hiçbir partiyle, ortak bir ismin adaylığı konusunda görüşme yapmamıştır.

Söylediği açık ve nettir; Türkiye’nin geleceği için, atılması gereken bir adım söz konusu olursa, İYİ Parti üzerine düşen sorumluluğun gereğine uygun hareket edecektir. Bu hem seçimi kazanmanın hem de “Demokratik Parlamenter Sistem”e geçişin şartıdır. Türkiye’de siyasetin ihtiyacı güçlü bir İYİ Parti’dir.

Müsavat Dervişoğlu, Türk siyasetindeki önemli figürlerle ilgili olarak, onların bilgisi dışında hiçbir görüşme yapmamıştır, hiçbir angajmana girmemiştir, bundan sonra da yapmaz, girmez.” denilirken “Bu konuda atılacak her adım, muhatabının ve milletimizin huzurunda ve bilgisi dahilinde gerçekleşecektir. Bu İYİ Parti için, milletimize karşı sorumluluğun ve siyasi ahlakın bir gereğidir” ifadelerine yer verildi.