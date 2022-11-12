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İYİ Parti'den Kadın çalıştaylar serisinin ikincisi

Türkiye’de ilk defa geniş bir katılımla, 81 il için kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlara yerel ve bölgesel düzeyde hazırlanacak olan il ve bölge bildirgeleri ile politika ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından “Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan’’ başlıklı Kadın çalıştaylar serisinin ikincisi, 12 Kasım 2022 tarihinde Antalya’da düzenlendi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:50
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İYİ Parti'den Kadın çalıştaylar serisinin ikincisi

İYİ Parti'den Kadın çalıştaylar serisinin ikincisi
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Antalya Serap KAYA İNCİR

Çalıştaya Antalya ilinin yanı sıra; Afyon, Burdur, Isparta ve Muğla’dan 160 kişinin üzerinde bir katılım sağlandı. Çalıştay, İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av.Ünzile Yüksel’in açılış konuşması ile başladı. Türkiye’nin 81 ilinde, kadınların yaşadığı sorunların birbirlerinden farklılaştığını ve derinleştiğini belirten Yüksel, bu sorunların çözümü için yerel düzeyde çalışmaların yapılmasının önemini vurguladı. Kadınların yaşadığı sorunların, siyasi ve ideolojik bir amaç gütmediğini belirten Yüksel, her ilden muhtarları, sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri ve iş insanlarını bir araya getirerek; çalıştaylarda, partiler üstü temsiliyeti ön planda tuttuklarını vurguladı. Çalıştaylar sonucunda hazırlanacak olan il, bölge ve ulusal ölçekli kadın bildirgesinin önemi üzerine değinen Yüksel, başarılarıyla topluma öncülük eden kadınların zihinlere kazındığı bir Türkiye’yi yaratmak için her türlü çabayı harcayacaklarını ifade ederek, konuşmasını tamamladı. Yüksel’in konuşmasının ardından çalıştay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açılış ve selamlama videosu ile devam etti. Akşener konuşmasına, büyük Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunda ve kalkınmasındaki en büyük itici gücün kadının toplumdaki ağırlığının değişimi olduğunu vurgulayarak başladı. Akşener, kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, bu sorunlara yerel ölçekte politika ve çözüm önerileri geliştirmek için İYİ Parti Kadın Çalıştaylarının önemini vurguladı. Akşener konuşmasına Samsun, Antalya, İzmir, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere toplam 9 şehirde, 81 ilden gelen yerel temsilcilerle gerçekleştirilecek olan çalıştayların sonucunda hazırlanacak olan il, bölge ve ulusal bildirgenin kadın politikalarına yön verecek bir kılavuz niteliği taşıdığını belirterek devam etti. Alışılmışın dışında, erkeklere yüzde 20’lik cinsiyet kotası uygulanan çalıştaylarda Akşener, katılım sağlayan beyefendilere de selamlarını iletti. Akşener; “Türk kadını güçlü olursa Türkiye’de güçlü olur. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı her alanda çalışan ve üreten kadınlarla yükselecek” vurgusu ile konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın birinci oturumu, Doç. Dr. Asmin Kavas Bilgiç’in eş zamanlı sunumu ve moderasyonuyla başladı. Oturum, Antalya, Afyon, Burdur, Isparta ve Muğla illerinin ayrı ayrı temsil edildiği yurttaş masalarında, her bir ilde yaşanan ve kadınların karşılaştığı en temel 5 sorun alanı tespiti üzerine gerçekleştirilen tartışmalar ile devam etti. Ardından temsilciler tarafından bu sorunların ortaya çıkmasındaki temel nedenler, illerin yerel dinamikleri dikkate alınarak belirlendi. Sorun alanlarının temel nedenlerinin belirlenmesinin ardından, bu sorunların çözümü için yurttaş masalarında yerel düzeyde politika önerileri geliştirildi ve birinci oturum sona erdi. Çalıştayın ikinci oturumu, her ilin temsilcisinin yer aldığı bölge masasındaki tartışmalarla başladı. Bölge genelinde kadınların karşılaştığı sorun alanları, nedenleri ve çözüm önerileri tespiti ile tartışmalar devam etti. Çalıştay, genel değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi.

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