İYİ Parti’den kadın cinayetlerine karşı eş zamanlı basın açıklaması: Kadınlar ölmek istemiyor!

Metin KURT - AKSARAY & Nurdan Ebru KAPLAN - YALOVA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Aksaray Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Naciye Akkuş Türk, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete ilişkin çarpıcı veriler paylaştı, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Türk, 2025 yılının yalnızca ilk 7 ayında şüpheli ölümler dahil 342 kadının öldürüldüğünü, sadece son 13 günde ise 15 kadının yaşamını yitirdiğini belirtti. “Bu 15 kadından yalnızca 3’ü, kağıt üzerinde kalan ‘koruma kararları’ ile korunmaya çalışılmıştı” diyen Türk, mevcut uygulamaların yetersizliğine dikkat çekti.

15 GÜN, 15 KADIN, 15 YARIM KALAN HAYAT

Basın açıklamasında, son dönemde öldürülen kadınların isimleri tek tek anıldı. Aralarında eşleri, erkek arkadaşları, oğulları ya da aile meclisi kararıyla öldürülen kadınların bulunduğu liste, salonda derin bir sessizlik yarattı.

Türk, “Bu isimler birer istatistik değil; her biri birer hayat, birer umut, birer Türkiye gerçeğidir” diyerek Nazlı Söylemez, Sinem Topaloğlu, Yasemin Budak, Didem Örs Alacı, Saliha Akkaş, Fatıma Rahmani, Gonca Avcı, Tuğba Sağlam, Neşe Karakaya, Nilüfer Tuzlulu, Songül Perçem ile şüpheli ölümler sonucu hayatını kaybeden Doktor Semra Derya, Sedanur Bağdigen, Ezgi El ve Teslime Hanedan’ın isimlerini okudu.

YARGI KARARINA TEPKİ: “FAİLLERİ KORUYAN HUKUK”

Türk, 2020 yılında 21 yaşındaki Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar’a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının, Yargıtay tarafından ‘suçun elem ve öfke ile işlendiği’ gerekçesiyle 18 yıla indirilmesini “utanç verici” olarak nitelendirdi.

“Hukuk sistemimiz, kadınları değil failleri koruyan bir hale gelmiştir” diyen Türk, kadın cinayetlerinde uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimlerinin şiddeti teşvik ettiğini söyledi.

“SIFIR TOLERANS” SÖZÜ, “SIFIR TEDBİR” GERÇEĞİ

Açıklamada, AK Parti iktidarının kadın cinayetlerine yönelik politikaları da sert bir dille eleştirildi. 22 yıllık iktidarın sonunda TBMM’de “Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu” kurulmasına rağmen somut adım atılmadığını vurgulayan Türk, “Komisyon 3 Temmuz’da raporunu sundu, o günden bugüne 76 kadın daha öldürüldü” dedi.

İktidarın “Aile Yılı” sloganı ile kadını yalnızca ev, çocuk ve mutfakla sınırlayan bir zihniyet ürettiğini ifade eden Türk, bu yaklaşımın şiddetin zeminini genişlettiğini dile getirdi.

TÜRKİYE, CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 135. SIRADA

Türk, Dünya Cinsiyet Eşitliği Endeksi verilerine göre Türkiye’nin 148 ülke arasında 135. sırada yer aldığını hatırlatarak, “Suudi Arabistan, BAE ve Endonezya bile Türkiye’nin önünde. Bu tablo, ülkemizde kadının yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarının gerilediğinin göstergesidir” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI KANUN

İYİ Parti’nin çözüm önerileri arasında şunlar yer aldı:

6284 sayılı Kanun tavizsiz uygulanmalı ve tüm kamu görevlileri denetlenmeli, Uygulayıcıların inisiyatif alanları ortadan kaldırılmalı, İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli, Kadına karşı şiddette “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri kaldırılmalı, Sığınma evleri ve şiddet izleme merkezleri yaygınlaştırılmalı, Kadının ekonomik, sosyal ve siyasi statüsü güçlendirilmeli. “Kadın Özgür Değilse, Hiç Kimse Özgür Değildir”

Türk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kadın özgür olmadığı yerde hiç kimse özgür değildir. Kadını güçlü kılmayan milletler güçlü değildir. Kadınlar ölmek istemiyor; özgür, demokratik ve eşit bireyler olarak yaşamak istiyor. İYİ Parti, bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacaktır.”

"İKTİDARIN UTANÇ VESİKASIDIR"

