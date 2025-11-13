YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ayhan Uçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Adem Öztürk’ü ziyaret etti.

İYİ Parti Bozüyük’te 4. Olağan İlçe Kongresini Ekim ayı içerisinde yapmış ve Ayhan Uçan İlçe Başkanı seçilmişti. Başkan Uçan göreve başlamasının adından yönetim kurulu ile birlikte çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü makamında ziyaret eden Başkan Uçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri nazik kabulü ve misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkürlerini sundular.

Kaymakam Öztürk ise Başkan Uçan ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.