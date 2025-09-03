İYİ Parti’den Kırşehir çıkarması

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti heyeti, Kırşehir’de yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, GİK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir, Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Mustafa Hakan Ünser, Kurucular Kurulu Üyesi Ramazan Kılıç, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve Kırşehir İl Başkanı Nuri Araz’dan oluşan heyet, kentteki birçok kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcisiyle bir araya geldi.

Program kapsamında heyet ilk olarak Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Mustafa Yılmaz ile görüştü. Ardından Kırşehir Kent Konseyi ziyaret edilerek, Başkan Müfit Göçen ile kent çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

İYİ Parti heyeti daha sonra Kırşehir İl Başkanlığına geçerek teşkilat mensuplarıyla buluştu. İl Başkanı Nuri Araz ve teşkilat üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edildi.

Programın bir diğer durağı, Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği oldu. Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ile esnafın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Ardından Petrol-İş Sendikası Kırşehir Şubesi ziyaret edilerek Şube Başkanı Mehmet Doğan ve sendika üyeleriyle görüşüldü.

Heyet, Kırşehir’de mahalle muhtarlarını da unutmadı. Ahi Evran Mahallesi Muhtarı Hikmet Altuntaş, Aşıkpaşa Mahallesi Muhtarı İsmet Kurutluoğlu ve Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran ziyaret edilerek hediye takdim edildi.

Ziyaretlerin bir diğer durağı ise Kırşehir Baro Başkanlığı oldu. Baro Başkanı Av. İsa Dağıstan ile hukuk ve adalet alanındaki sorunlar ele alındı. Son olarak İYİ Parti heyeti, Kırşehir Çiğdem Gazetesi’ni ziyaret ederek, gazetenin sahibi Salih Güner ile görüşüp basının önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde İYİ Parti yöneticileri, Kırşehir halkının ve yerel temsilcilerin taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Heyet, şehrin ekonomik, sosyal ve hukuki meselelerini yakından takip edeceklerini belirtti.