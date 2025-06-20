İYİ Parti'den Meclis'e DEM başvurusu!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın 18 Haziran tarihli TBMM Genel Kurulu'nda "soykırım" ifadelerinin Meclis tutanaklarından çıkarılması ve Aslan hakkında geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesi için TBMM Başkanlığına başvurduklarını bildirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 18 Haziran tarihli TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın Ankara’da yaptırılan Talat Paşa anıtı hakkında "soykırım" saldırısına ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.

ÇÖMEZ ÖNCEKİ CEZAYI HATIRLATTI

Çömez, konuşmasında, 13 Ocak 2017 tarihli TBMM Genel Kurulunda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın "soykırım" ifadesi nedeniyle Meclis’ten geçici olarak üç birleşim çıkarma ceza verilmesi ve "'soykırım'" ifadelerinin tutanaktan çıkarılma kararını hatırlattı. Çömez, "Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle, Türk tarihiyle, aziz Türk milletiyle ilgili utanmadan ve sıkılmadan, yalanlar söyleyen, iftiralar atan bir milletvekili özgürce konuşmasını gerçekleştiriyor, konuşması kesilmiyor. Onu eleştiren Sayın Sunat'ın konuşması kesiliyor. Sonra da Denizli Milletvekil Yasin Öztürk'e maalesef talep üzerine parlamentoda oylama yapılarak kınama cezası veriliyor" dedi.

"PEKİ CEZAYA EL KALDIRANLAR KİM?"

"Peki cezaya el kaldıranlar kim?" diyen Çömez, "2017'de bu konuşma niye burada yapıldı" diye feryat eden, tartışma çıkartan, isyan eden AKP'liler. Peki ikinci grup kim? İkinci grupta CHP. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakarete uğradığı bir parlamentoda, Atatürk'ün koltuğunda oturan, bir Meclis Başkanvekili'nin talep ve isteğiyle buna itiraz eden milletvekiline ceza veriliyor. Bu cezanın uygulanmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi de elini kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

"AÇILIM SAÇILIM SAFSATASINDA PARLAMENTODA BUNLAR YAŞANIYOR"

"Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, DEM Partili milletvekilinin konuşmasında sert bir şekilde eleştirildiği halde Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir tepki, karşılık görmüyor" şeklinde sözlerine devam eden Çömez, "2025'te AKP'nin ifadesiyle "Türkiye Yüzyılı'nda, şu anda yürütmeye çalıştıkları açılım saçılım safsatasında parlamentoda bunlar yaşanıyor. İYİ Parti olarak biz buna çok net bir tavır koyduk. Yapmamız gerekenleri yaptık ve adımları attık. Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret ve iftira edilmiştir. Aziz Türk milletine ve Atatürk'ün hatırasına ihanet edilmiştir. Bunun için itiraz ettik. Alçak terör örgütü PKK, sözde bir kongre düzenledi, aynı kongrede sözde yayınlamış olduğu deklarasyonda "Lozan'a karşı kurulduklarını" ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini hedef alan bir takım açıklamalar da bulundu. Türkiye Cumhuriyeti devletini soykırım yapmakla suçladı. Parlamentoda iki gün önce yapılmış konuşmaya paralel bir başka konuşma ve açıklama, dağılan teröristler tarafından yapıldı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti soykırım yapmakla suçlandı."

BAŞVURU YAPILDI

Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun da imzasıyla, TBMM Başkanlığına yaptıkları başvuruda DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın "soykırım" ifadelerinin Meclis tutanaklarından çıkarılması ve Aslan hakkında geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesini talep ettiklerini bildirdi.