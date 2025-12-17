Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

MHP’li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın, belediye çalışmalarıyla ilgili eleştirel haberlere sosyal medya üzerinden verdiği sert ifadelerine İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan tepki geldi.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Medya ve Tanıtım Başkanı Yurdagül Öğünç, yaptığı yazılı açıklamada kullanılan ifadelerin siyasi nezaketten, kamu yöneticisi ciddiyetinden ve toplumsal değerlerden tamamen uzak olduğunu vurguladı.

Öğünç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir belediye başkanının, kendisini eleştiren gazetecilere ve kamuoyuna yönelik bu seviyesiz, ayrımcı ve aşağılayıcı dili kullanması kabul edilemez. ‘Karı kıyafeti’ gibi ifadeler, hem kadınları hedef alan açık bir cinsiyetçi söylemdir hem de makamın ağırlığıyla bağdaşmaz.”

Yurdagül Öğünç, eleştirinin demokrasinin temel unsuru olduğunu hatırlatarak, “Belediye başkanları sosyal medya polemikleriyle değil, icraatlarıyla konuşur. Eleştiriye ‘algı operasyonu’ diyerek hakaretle karşılık vermek, yönetememenin açık göstergesidir” dedi.

Açıklamada, Bolvadin’in gerçek sorunlarının görmezden gelindiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bolvadin halkı polemik değil; altyapı, hizmet, şeffaflık ve çözüm beklemektedir. Kamu gücünü kullanan bir ismin bu dili normalleştirmesi, toplumsal barışa da zarar vermektedir.”

İYİ Parti olarak kadınları hedef alan, aşağılayıcı ve ayrıştırıcı hiçbir dili kabul etmediklerini belirten Öğünç, Bolvadin Belediye Başkanı’nı kadınlardan, basın mensuplarından ve kamuoyundan özür dilemeye ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.