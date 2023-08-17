İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler için İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısına Mehmet Tolga Akalın’dan MHP’yi köşeye sıkıştıracak açıklama geldi.

İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığı ile İYİ Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözleriyle yerel seçimlerde ittifak olma çağrısı yapmıştı.

Bahçeli'nin ardından bir ittifak çağrısı da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Yönter, Bahçeli'nin Ağustos 2019'da 'Buluşma yerimiz zillet değil, millet' ifadesini hatırlattı.

MHP’nin ittifak çağrısına ise İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyesi Mehmet Tolga Akalın cevap geldi.

Tolga Akalın, milletleşme sürecinin önündeki en büyük tehdidin siyasal İslamcılık olduğunu vurguladı.

Akalın, açıklamasında, yerel seçimlerdeki ittifakın yeterli olmayacağını, Türk milliyetçiliğinin iktidara gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir.” sözleriyle MHP’ye AKP’den ayrı yeni bir ittifak çağrısında bulundu.

İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyesi Tolga Akalın Twitter hesabından Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek yazdığı açıklaması şu şekilde;

"Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir. Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir.

Türkiye’nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır.
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var!

Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var.

Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır."

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