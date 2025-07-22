İYİ Parti'den Minguzzi için destek. Dervişoğlu'nun eşi katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu ile İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, adalet arayışındaki Yasemin Minguzzi’ye destek vermek amacıyla 22 Temmuz’da İstanbul Bakırköy Meydanı’nda düzenlenen eyleme katıldı.

Evladını ya da yakınını kaybeden kadınların da yer aldığı oturma eyleminde, hukuk ve infaz sistemindeki düzenlemelerin yeniden ele alınması çağrısı yapıldı.

Ocak ayında Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış; 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Yasemin Minguzzi’nin sürdürdüğü adalet mücadelesi, Türkiye’de artan şiddet ortamında sevdiklerini kaybeden ve hukuk sisteminden karşılık bulamayan birçok annenin yaşadığı ortak acıyı bir kez daha gündeme taşıdı.